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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Феттеля обокрали в Барселоне, он погнался за грабителями на скутере

Детективная история произошла в понедельник утром в Барселоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Феттеля обокрали в Барселоне, он погнался за грабителями на скутере
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Себастьян Феттель финишировал только 11-м в Гран При Испании, не сумев заработать очков. Разочарования 34-летнего пилота продолжились на утро после гонки. Как пишет El Periodico, чемпион мира стал жертвой барселонских воришек. 

Себ по неосмотрительности оставил открытым окно своего автомобиля на парковке отеля, а сам отлучился. Злодеи похитили его рюкзак, после чего немедленно скрылись. В публикации говорится, что их добычей стали наушники AirPods и документы немца.

Обнаружив пропажу, Феттель прыгнул на электрический скутер и помчался за ворами, ориентируясь на сигнал от AirPods на своем телефоне. В итоге гонщик нашел наушники – грабители бросили их в магазине, опасаясь преследования, – но остальное его имущество бесследно исчезло. 

По информации издания, Себ обратился в полицию, однако кроме документов ничего ценного в его рюкзаке вроде бы не было. 

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