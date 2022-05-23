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Себастьян Феттель финишировал только 11-м в Гран При Испании, не сумев заработать очков. Разочарования 34-летнего пилота продолжились на утро после гонки. Как пишет El Periodico, чемпион мира стал жертвой барселонских воришек.

Себ по неосмотрительности оставил открытым окно своего автомобиля на парковке отеля, а сам отлучился. Злодеи похитили его рюкзак, после чего немедленно скрылись. В публикации говорится, что их добычей стали наушники AirPods и документы немца.

Обнаружив пропажу, Феттель прыгнул на электрический скутер и помчался за ворами, ориентируясь на сигнал от AirPods на своем телефоне. В итоге гонщик нашел наушники – грабители бросили их в магазине, опасаясь преследования, – но остальное его имущество бесследно исчезло.

По информации издания, Себ обратился в полицию, однако кроме документов ничего ценного в его рюкзаке вроде бы не было.