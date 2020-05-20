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Формула 1 / Новость

Феттеля не возьмут в Red Bull, потому что он «альфа-самец»

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Феттеля не возьмут в Red Bull, потому что он «альфа-самец»
Автор:
, редактор
Соавтор: Люк Смит
20 мая 2020 г., 10:33

В команде не хотят конкуренции Себа и Макса

В связи с уходом Себастьяна Феттеля из Ferrari в конце текущего года, в Формуле 1 появились слухи о возможном возвращении немца в Red Bull.

Феттель провел в австрийской команде шесть лет, выиграв за это время четыре чемпионских титула. Боссы Red Bull неоднократно говорили, что поддерживают хорошие отношения с бывшим пилотом. Однако глава команды Кристиан Хорнер не видит шансов на его возвращение.

«По-моему, это крайне маловероятно, – сказал Хорнер в интервью Sky Sport News. – У нас долгосрочное соглашение с Максом Ферстаппеном, Алекс Элбон тоже хорошо справляется. У нас отличные отношения в команде.

Опыт показывает, что с двумя альфа-самцами все складывается не очень. Себастьян все еще очень боевитый пилот. И я не думаю, что наличие двух лидеров пойдет нашей команде на пользу. 

Уверен, у Себа нет недостатка в вариантах, но в Ferrari у него не получилось».

Хорнер также оценил шансы на уход Феттеля из Ф1: «Он еще сравнительно молод, ему 30 с небольшим. Если он решит остаться, то будет конкурентоспособен. Никто кроме Себастьяна не знает, какие у него варианты. Уверен, он будет много и долго думать.

Но что бы он ни решил, он уже достиг многого. С четырьмя титулами он стал одним из самых успешных пилотов в истории».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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