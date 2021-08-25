Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Во вторник Формула 1 анонсировала новую награду – теперь по итогам чемпионата будут отмечать пилота, который провел больше всех обгонов.

При этом в пресс-службе подтвердили, что по итогам 11 первых гонок промежуточным лидером в этой номинации является Себастьян Феттель. И это вызвало некоторые сомнения.

Да, у немца были яркие гонки в Баку и Венгрии, но и невыразительных стартов, особенно в начале сезона, тоже можно вспомнить немало. Каких-то особенно ярких прорывов через пелотон в его исполнении даже не вспомнить. Как же пилот Aston Martin стал самым обгоняющим в Ф1?

Для начала обратимся к цифрам. Себ всего пять раз заканчивал дистанцию на более высокой позиции, чем стартовал – у 11 его соперников этот показатель лучше. В среднем немцу удавалось отыгрывать 1,2 позиции за гонку. И здесь он тоже во втором десятке.

Так в чем же секрет его лидерства? Ответ оказался на удивление простым – Феттель действительно много обгонял, но при этом частенько пропускал соперников. Потому у многих поклонников спорта и нет ощущения, что именно четырехкратный чемпион чаще всего оставлял других гонщиков позади.

Возможно, если Формула 1 найдет еще одного спонсора, готового оплатить собственный приз, было бы интересно определить того из пилотов, у кого окажется максимальной разница между отыгранными и проигранными позициями на трассе. Что-то подсказывает, что это будет уже не Себ.

В нынешнем сезоне Феттель много обгоняет, но и проигрывает позиции тоже часто Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Как ведут подсчет?

Учет обгонов в значительной степени автоматизирован благодаря развитым электронным системам.

Болельщики хорошо знают, что каждая трасса Ф1 разбита на три сектора, на которых ведется хронометрах. Но тем, кто следит, скажем, еще и за MotoGP, отлично известно – когда мастера двухколесных гонок приезжают в Барселону, Шпильберг или Сильверстоун, то число хронометрируемых секторов увеличивается до четырех.

В действительности система гораздо сложнее: судьи и команды имеют возможность отслеживать происходящее на 20-25 мини-секторах. И именно эти небольшие отрезки используются для определения обгонов.

Если на двух соседних мини-секторах относительное положение гонщиков изменилось, система считает это успешным маневром. При этом ведется контроль, который исключает случаи обмена позициями из-за разворота, аварии, поломки или заезда в боксы. То есть все моменты, когда обгон де-факто происходит, но не является гоночным.

При этом засчитываются все обгоны на первом круге. И здесь Феттель как раз является одним из лидеров: за 11 гонок он отыграл в общей сложности 18 позиций. Больше только у Лэнса Стролла (19) и Кими Райкконена (30).

При этом, если в борьбе гонщики дважды обменяются позициями на трассе, то система засчитает по обгону каждому их них, хотя положение и осталось неизменным.

При этом, как сообщает сетевое издание RaceFans, если судьи объявят какой-то обгон не соответствующим правилам и потребуют от гонщика вернуть позицию (или назначат штраф), то система все равно засчитает его.

Также не будут вычеркнуты из общего списка те обгоны, которые совершил пилот, наказанный или дисквалифицированный после финиша (то есть Феттелю оставили прорыв с десятого места на третье по ходу первого круга на «Хунгароринге»).

Ожидается, что полную статистику по обгонам можно будет увидеть уже по ходу Гран При Бельгии в этот уик-энд, когда новая система официально начнет свою работу.