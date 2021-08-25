Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Формула 1 Новость

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Автор:
, Ответственный редактор

Мы решили разобраться, как пилот Aston Martin возглавил рейтинг по количеству обгонов в Гран При сезона-2021

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Во вторник Формула 1 анонсировала новую награду – теперь по итогам чемпионата будут отмечать пилота, который провел больше всех обгонов. 

При этом в пресс-службе подтвердили, что по итогам 11 первых гонок промежуточным лидером в этой номинации является Себастьян Феттель. И это вызвало некоторые сомнения.

Да, у немца были яркие гонки в Баку и Венгрии, но и невыразительных стартов, особенно в начале сезона, тоже можно вспомнить немало. Каких-то особенно ярких прорывов через пелотон в его исполнении даже не вспомнить. Как же пилот Aston Martin стал самым обгоняющим в Ф1?

Для начала обратимся к цифрам. Себ всего пять раз заканчивал дистанцию на более высокой позиции, чем стартовал – у 11 его соперников этот показатель лучше. В среднем немцу удавалось отыгрывать 1,2 позиции за гонку. И здесь он тоже во втором десятке.

Так в чем же секрет его лидерства? Ответ оказался на удивление простым – Феттель действительно много обгонял, но при этом частенько пропускал соперников. Потому у многих поклонников спорта и нет ощущения, что именно четырехкратный чемпион чаще всего оставлял других гонщиков позади.

Возможно, если Формула 1 найдет еще одного спонсора, готового оплатить собственный приз, было бы интересно определить того из пилотов, у кого окажется максимальной разница между отыгранными и проигранными позициями на трассе. Что-то подсказывает, что это будет уже не Себ.

В нынешнем сезоне Феттель много обгоняет, но и проигрывает позиции тоже часто

В нынешнем сезоне Феттель много обгоняет, но и проигрывает позиции тоже часто

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Как ведут подсчет?

Учет обгонов в значительной степени автоматизирован благодаря развитым электронным системам.

Болельщики хорошо знают, что каждая трасса Ф1 разбита на три сектора, на которых ведется хронометрах. Но тем, кто следит, скажем, еще и за MotoGP, отлично известно – когда мастера двухколесных гонок приезжают в Барселону, Шпильберг или Сильверстоун, то число хронометрируемых секторов увеличивается до четырех. 

В действительности система гораздо сложнее: судьи и команды имеют возможность отслеживать происходящее на 20-25 мини-секторах. И именно эти небольшие отрезки используются для определения обгонов.

Если на двух соседних мини-секторах относительное положение гонщиков изменилось, система считает это успешным маневром. При этом ведется контроль, который исключает случаи обмена позициями из-за разворота, аварии, поломки или заезда в боксы. То есть все моменты, когда обгон де-факто происходит, но не является гоночным.

При этом засчитываются все обгоны на первом круге. И здесь Феттель как раз является одним из лидеров: за 11 гонок он отыграл в общей сложности 18 позиций. Больше только у Лэнса Стролла (19) и Кими Райкконена (30).

При этом, если в борьбе гонщики дважды обменяются позициями на трассе, то система засчитает по обгону каждому их них, хотя положение и осталось неизменным.

При этом, как сообщает сетевое издание RaceFans, если судьи объявят какой-то обгон не соответствующим правилам и потребуют от гонщика вернуть позицию (или назначат штраф), то система все равно засчитает его. 

Также не будут вычеркнуты из общего списка те обгоны, которые совершил пилот, наказанный или дисквалифицированный после финиша (то есть Феттелю оставили прорыв с десятого места на третье по ходу первого круга на «Хунгароринге»).

Ожидается, что полную статистику по обгонам можно будет увидеть уже по ходу Гран При Бельгии в этот уик-энд, когда новая система официально начнет свою работу.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

Предыдущая новость

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

19 ч
2
Формула 1

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

12 мин
3
Формула 1

Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull

21 ч
4
Формула 1

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

17 ч
5
Формула 1

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

1 ч
Самое важное:
Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?
Формула 1

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

12мин
Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Формула 1

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

1 ч
Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался
Формула 1

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался

1 ч
Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии
Формула 1

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

17 ч
Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником
Формула 1

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

19 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
В Формуле 1 появится награда за наибольшее число обгонов
Формула 1

В Формуле 1 появится награда за наибольшее число обгонов

Латифи остался доволен своим прогрессом в Ф1
Формула 1

Латифи остался доволен своим прогрессом в Ф1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes Гран При Венгрии
Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021
Формула 1

Aston Martin поменяла все внешние детали на болиде-2021

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля Гран При Венгрии
Формула 1

Aston Martin сняла апелляцию по делу Феттеля

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin
Формула 1

Стролла и Вольфа заподозрили в махинациях вокруг акций Aston Martin

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1 Гран При Венгрии
Формула 1

Мнение: дисквалификация Феттеля – позор Формулы 1

Судьи FIA оставили в силе дисквалификацию Феттеля Гран При Венгрии
Формула 1

Судьи FIA оставили в силе дисквалификацию Феттеля

Самое читаемое Сегодня

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником
Формула 1 Формула 1

Мик Шумахер: В начале сезона я не считал Мазепина соперником

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?
Формула 1 Формула 1

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как собственные ошибки помогли Red Bull

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии
Формула 1 Формула 1

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Формула 1 Формула 1

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался
Формула 1 Формула 1

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Формула 1 приготовилась провести в ноябре Гран При Катара
Формула 1 Формула 1

Формула 1 приготовилась провести в ноябре Гран При Катара

Самое важное:

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?
Формула 1 Формула 1

Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Формула 1 Формула 1

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался
Формула 1 Формула 1

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии
Формула 1 Формула 1

Новый мотор Леклера для Спа будет старой версии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.