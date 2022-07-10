Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго
Разгневанный гонщик Aston Martin без разрешения покинул собрание пилотов
Судьи Гран При Австрии назначили Себастьяну Феттелю отложенный штраф в размере 25 тысяч долларов. Платить его немцу придется только в том случае, если до конца сезона он вновь провинится подобным образом.
Причиной назначение штрафа стало поведение Феттеля на собрании пилотов с участием директора гонки, которое проходило в пятницу. Гонщик самовольно покинул его без разрешение на то со стороны организаторов.
Что именно спровоцировало Феттеля точно неизвестно, но по разным сведениям уходил он в состоянии ярости. Позже пилот принес извинение директору гонки, после чего между ними состоялся конструктивный диалог, говорится в заявлении FIA. Однако судьи посчитали, что оставлять пилота вообще без какого-либо наказания они не в праве.
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