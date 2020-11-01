Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Длинный первый отрезок позволил Себастьяну Феттелю, стартовавшему 14-м, подняться на четвертую позицию по ходу Гран При Эмилии-Романьи. Немцу еще требовалась обязательная замена шин, но он имел хорошие шансы остаться в десятке.

После Гран При Испании Феттель всего дважды зарабатывал очки, оба раза за десятое место. Однако на трассе Энцо и Дино Феррари он не смог прервать неприятную тенденцию: слишком долгая замена правого переднего колеса стоила ему нескольких позиций, и в итоге гонщик финишировал лишь 12-м.

«Когда я понял, что у нас проблемы, мне оставалось просто ждать зеленого сигнала [к началу движения], – невесело констатировал Феттель на воскресной медиа-сессии. – В такой ситуации ты стараешься поддерживать высокие обороты, но затем приходится поднять ногу с газа, чтобы мотор не запекся.

Так что нужно было искать баланс между готовностью стартовать и надежностью. Как только я понял, что шину, наконец, поставили, мне дали команду ехать. Уже после я понял, что пит-стоп вышел скверным и стоил нам гонки».

На прямой вопрос, каким бы он финишировал без этой заминки, Себастьян ответил: «Прямо перед Норрисом».

Ландо Норрис стал в Имоле восьмым – значит, именно эту позицию мог занять Феттель, сложись его воскресенье более удачно.

Еще до задержки в боксах гонку немецкому пилоту осложнило столкновение с Кевином Магнуссеном из Haas на первом круге.

«В пятом и шестом повороте мы боролись с [Джорджем] Расселлом, – объяснил пилот Ferrari. – После опасного момента я чуть сбросил, и Кевин поравнялся со мной. [В повороте «Тоза»] я был внутри, места у меня оставалось не так много. Я как мог пытался сместиться, но в итоге легонько задел его машину торцевой пластиной переднего крыла, и его закрутило».

Позже именно кусок пластины, отлетевший от SF1000 Феттеля, застрял под днищем Mercedes Валттери Боттаса, испортив тому гонку.

«Нос был в порядке, – объяснил Себ, почему после контакта он не поехал в боксы. – Я не был уверен в масштабе повреждений, но команда сказала, что не видит ничего страшного. В любом случае, ощущения от машины не пострадали».

После этапа в Имоле Феттель опустился еще на одну строчку в личном зачете – сейчас немец занимает 14 место, имея 18 очков против 85 у своего партнера по команде Леклера.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл