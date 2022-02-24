Феттель заявил прессе об отказе выступать на гонке в Сочи

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Себастьян Феттель заявил, что не будет принимать участия в Гран При России этого года. Об этом пилот Aston Martin сообщил, общаясь с журналистами в паддоке трассы в Барселоне, где в настоящий момент проходят предсезонные тесты Формулы 1.

«Когда я проснулся и прочел все эти новости, то был просто в шоке, – в частности, сказал немецкий гонщик. – в частности, сказал немецкий гонщик. – Просто ужасно видеть, что происходит.

А если вы посмотрите на календарь, то там есть гонка в России. Если говорить обо мне, о моем личном мнении, то я считаю, что не должен ехать, и я не поеду. Думаю, неправильно выступать в этой стране».

Ранеее представители Формулы 1 опубликовали заявление, в котором сообщили, что будут тщательно следить за развивающейся в настоящий момент ситуацией.