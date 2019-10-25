Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину
Пилот Ferrari возглавил протокол второй тренировки Гран При Мексики.
Феттель чуть больше, чем на одну десятую, опередил Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул второй пилот Скудерии Шарль Леклер, который уступил напарнику почти полсекунды.
Гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон остались на четвертом и пятом местах соответственно, при этом британец проиграл Феттелю почти секунду.
Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, который проиграл Хэмилтону меньше двух десятых. За Квятом расположился его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли, в десятку также попали пилоты McLaren Карлос Сайнс и Ландо Норрис, и вклинившийся между ними Нико Хюлькенберг на Renault. Вся десятка показала свои лучшие времена на шинах Soft.
Пилот Red Bull Александр Элбон в начале сессии не справился с управлением и влетел в барьер, после чего тренировка для него была закончена. Элбон оказался на последнем месте в протоколе, а сессия на 15 минут была прервана красными флагами из-за его аварии.
Больше всех за тренировку проехал Антонио Джовинацци на Alfa Romeo, на его счету 46 кругов.
Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию тренировки.
|Позиция
|Пилот
|Круги
|Время
|Отставание
|Отрыв
|км/ч
|1
|Себастьян Феттель
|35
|01'16.607
|202.258
|2
|Макс Ферстаппен
|37
|01'16.722
|00.115
|00.115
|201.955
|3
|Шарль Леклер
|34
|01'17.072
|00.465
|00.350
|201.037
|4
|Валттери Боттас
|39
|01'17.221
|00.614
|00.149
|200.650
|5
|Льюис Хэмилтон
|35
|01'17.570
|00.963
|00.349
|199.747
|6
|Даниил Квят
|40
|01'17.747
|01.140
|00.177
|199.292
|7
|Пьер Гасли
|39
|01'18.003
|01.396
|00.256
|198.638
|8
|Карлос Сайнс
|38
|01'18.079
|01.472
|00.076
|198.445
|9
|Нико Хюлькенберг
|23
|01'18.261
|01.654
|00.182
|197.983
|10
|Ландо Норрис
|36
|01'18.349
|01.742
|00.088
|197.761
|11
|Лэнс Стролл
|38
|01'18.362
|01.755
|00.013
|197.728
|12
|Серхио Перес
|34
|01'18.366
|01.759
|00.004
|197.718
|13
|Даниэль Риккардо
|34
|01'18.380
|01.773
|00.014
|197.683
|14
|Кими Райкконен
|37
|01'18.681
|02.074
|00.301
|196.926
|15
|Ромен Грожан
|37
|01'18.766
|02.159
|00.085
|196.714
|16
|Антонио Джовинацци
|46
|01'18.889
|02.282
|00.123
|196.407
|17
|Кевин Магнуссен
|37
|01'19.306
|02.699
|00.417
|195.374
|18
|Джордж Расселл
|36
|01'19.968
|03.361
|00.662
|193.757
|19
|Роберт Кубица
|37
|01'20.180
|03.573
|00.212
|193.245
|20
|Александр Элбон
|5
|01'21.665
|05.058
|01.485
|189.731
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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