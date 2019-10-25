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Формула 1 / Гран При Мексики / Отчет о тренировке

Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину

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Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину
Автор:
, редактор
25 окт. 2019 г., 20:31

Пилот Ferrari возглавил протокол второй тренировки Гран При Мексики.

Феттель чуть больше, чем на одну десятую, опередил Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул второй пилот Скудерии Шарль Леклер, который уступил напарнику почти полсекунды.

Гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон остались на четвертом и пятом местах соответственно, при этом британец проиграл Феттелю почти секунду.

Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, который проиграл Хэмилтону меньше двух десятых. За Квятом расположился его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли, в десятку также попали пилоты McLaren Карлос Сайнс и Ландо Норрис, и вклинившийся между ними Нико Хюлькенберг на Renault. Вся десятка показала свои лучшие времена на шинах Soft.

Пилот Red Bull Александр Элбон в начале сессии не справился с управлением и влетел в барьер, после чего тренировка для него была закончена. Элбон оказался на последнем месте в протоколе, а сессия на 15 минут была прервана красными флагами из-за его аварии.

Больше всех за тренировку проехал Антонио Джовинацци на Alfa Romeo, на его счету 46 кругов.

Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию тренировки.

Позиция Пилот Круги Время Отставание Отрыв км/ч
1 Germany Себастьян Феттель 35 01'16.607     202.258
2 Netherlands Макс Ферстаппен 37 01'16.722 00.115 00.115 201.955
3 Monaco Шарль Леклер 34 01'17.072 00.465 00.350 201.037
4 Finland Валттери Боттас 39 01'17.221 00.614 00.149 200.650
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон 35 01'17.570 00.963 00.349 199.747
6 Russian Federation Даниил Квят 40 01'17.747 01.140 00.177 199.292
7 France Пьер Гасли 39 01'18.003 01.396 00.256 198.638
8 Spain Карлос Сайнс 38 01'18.079 01.472 00.076 198.445
9 Germany Нико Хюлькенберг 23 01'18.261 01.654 00.182 197.983
10 United Kingdom Ландо Норрис 36 01'18.349 01.742 00.088 197.761
11 Canada Лэнс Стролл 38 01'18.362 01.755 00.013 197.728
12 Mexico Серхио Перес 34 01'18.366 01.759 00.004 197.718
13 Australia Даниэль Риккардо 34 01'18.380 01.773 00.014 197.683
14 Finland Кими Райкконен 37 01'18.681 02.074 00.301 196.926
15 France Ромен Грожан 37 01'18.766 02.159 00.085 196.714
16 Italy Антонио Джовинацци 46 01'18.889 02.282 00.123 196.407
17 Denmark Кевин Магнуссен 37 01'19.306 02.699 00.417 195.374
18 United Kingdom Джордж Расселл 36 01'19.968 03.361 00.662 193.757
19 Poland Роберт Кубица 37 01'20.180 03.573 00.212 193.245
20 Thailand Александр Элбон 5 01'21.665 05.058 01.485 189.731
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Вторая тренировка
Автор Иван Матушкин

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