Феттель завершил пятницу в Мексике лидером, Элбон разбил машину

Феттель чуть больше, чем на одну десятую, опередил Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул второй пилот Скудерии Шарль Леклер, который уступил напарнику почти полсекунды.

Гонщики Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон остались на четвертом и пятом местах соответственно, при этом британец проиграл Феттелю почти секунду.

Лучшим из остальных стал россиянин Даниил Квят, который проиграл Хэмилтону меньше двух десятых. За Квятом расположился его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли, в десятку также попали пилоты McLaren Карлос Сайнс и Ландо Норрис, и вклинившийся между ними Нико Хюлькенберг на Renault. Вся десятка показала свои лучшие времена на шинах Soft.

Пилот Red Bull Александр Элбон в начале сессии не справился с управлением и влетел в барьер, после чего тренировка для него была закончена. Элбон оказался на последнем месте в протоколе, а сессия на 15 минут была прервана красными флагами из-за его аварии.

Больше всех за тренировку проехал Антонио Джовинацци на Alfa Romeo, на его счету 46 кругов.

Motorsport.com провел прямую текстовую онлайн-трансляцию тренировки.