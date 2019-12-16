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Формула 1 / Новость

Феттель захотел поужинать с Гретой Тунберг

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Феттель захотел поужинать с Гретой Тунберг
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 19:25

Немецкий гонщик признался, что опробовал веганскую диету и задумался об окружающей среде.

Четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель поддержал шведскую активистку Грету Тунберг. 16-летняя девушка прославилась как инициатор «Школьной забастовки за климат», в рамках которой по пятницам пропускала уроки, выходя протестовать в парламенту Швеции. Она призывала других школьников присоединяться к ней, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии и изменения климата. 

«Для меня не было бы проблемой сходить с ней на ужин, – сказал Феттель в интервью Blick. – Не знаю только, захотела ли бы она ужинать со мной. Я-то не пример для подражания. Но в целом я считаю прекрасным, что молодые люди так ответственны».

Соперник Феттеля и чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон известен своей вегетарианской диетой. Феттель признался, что сам пробовал веганскую диету, но вскоре от нее отказался.

«Эксперимент продлился шесть недель и я многое из него вынес, – сказал немец. – От тебя зависит, что и как ты ешь. Нет одной правильной диетой, потому что у всех разные организмы и реагируют они по-разному. Мне не нравятся скоропалительные выводы, когда все называют правильным или неправильным.

Что изменилось во мне? Теперь я ем меньше мяса и больше внимания уделяю качеству продуктов, что в Швейцарии довольно просто. А еще я стал класть больше овощей на свою тарелку».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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