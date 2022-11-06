Феттель заговорил о возможности возвращения в Ф1

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Еще летом четырехкратный чемпион Ф1 Себастьян Феттель объявил, что завершит карьеру в конце нынешнего чемпионата. Два последних года немец провел в составе Aston Martin, где не имел машины, способной бороться в группе лидеров.

При этом в 35 лет гонщик по-прежнему быстр, что доказал хотя бы недавним прорывом с 13-го на восьмое место в американском Остине. Недавно Себ признался, что его возвращение в Ф1 в будущем вполне возможно.

«Я бы и хотел сказать, что такого никогда не будет – но не могу, – признался он в беседе с репортерами Der Spiegel. – Просто не знаю, что я буду делать через два или три года.

Если говорить о физической форме, то в нашем спорте вполне можно вернуться после пары пропущенных сезонов. Но может быть, по прошествии двух лет я просто скажу: "Спасибо, но мне не хочется больше гоняться"».

Феттель добавил, что ему не интересна роль телевизионного эксперта, весьма популярная среди его бывших коллег по пелотону.

«Я точно не собираюсь стоять перед камерой с микрофоном и излагать свои соображения, – сказал гонщик. – Я даже не уверен, что вообще буду смотреть гонки. Формула 1 оставалась для меня смыслом жизни на протяжении 16 лет. Сейчас в глубине души мне хочется просто пожить без нее».

Себастьян выиграл за карьеру 53 Гран При – это третий показатель в истории спорта, – но не был на вершине подиума с Гран При Сингапура 2019 года.