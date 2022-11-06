Феттель заговорил о возможности возвращения в Ф1
В интервью Der Spiegel немец признал, что уже начал задумываться, не рано ли объявил о завершении карьеры – но в 2023 году выступать он точно не будет
Еще летом четырехкратный чемпион Ф1 Себастьян Феттель объявил, что завершит карьеру в конце нынешнего чемпионата. Два последних года немец провел в составе Aston Martin, где не имел машины, способной бороться в группе лидеров.
При этом в 35 лет гонщик по-прежнему быстр, что доказал хотя бы недавним прорывом с 13-го на восьмое место в американском Остине. Недавно Себ признался, что его возвращение в Ф1 в будущем вполне возможно.
«Я бы и хотел сказать, что такого никогда не будет – но не могу, – признался он в беседе с репортерами Der Spiegel. – Просто не знаю, что я буду делать через два или три года.
Если говорить о физической форме, то в нашем спорте вполне можно вернуться после пары пропущенных сезонов. Но может быть, по прошествии двух лет я просто скажу: "Спасибо, но мне не хочется больше гоняться"».
Феттель добавил, что ему не интересна роль телевизионного эксперта, весьма популярная среди его бывших коллег по пелотону.
«Я точно не собираюсь стоять перед камерой с микрофоном и излагать свои соображения, – сказал гонщик. – Я даже не уверен, что вообще буду смотреть гонки. Формула 1 оставалась для меня смыслом жизни на протяжении 16 лет. Сейчас в глубине души мне хочется просто пожить без нее».
Себастьян выиграл за карьеру 53 Гран При – это третий показатель в истории спорта, – но не был на вершине подиума с Гран При Сингапура 2019 года.
Слухи: бренд Alfa Romeo с 2024 года станет спонсором Haas
Источник: Mercedes согласилась оставить Хэмилтона, но с сокращением зарплаты
Самое важное:
Фото дня: Баньяя vs. Куартараро
В финале сезона MotoGP в Валенсии в споре за титул сошлись достойные соперники – Фабио Куартараро на Yamaha и Франческо Баньяя на Ducati
Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Вот какие позиции заняли гонщики, команды и производители после 20 Гран При 2022 года
Баньяя стал новым чемпионом MotoGP, Ринс выиграл в финале сезона
Фабио Куартараро бился в Валенсии изо всех сил, но не смог ликвидировать отставание от главного соперника и остался вторым
«Не те ощущения». Макс рассказал, за что не любит спринты
Лидер Формулы 1 признался, что ему не нравится атмосфера коротких субботних гонок