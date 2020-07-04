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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Феттель: Задние колеса сильно скользили

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Феттель: Задние колеса сильно скользили
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 14:22

Скорость болидов Ferrari в квалификации (точнее, ее отсутствие) стала большим сюрпризом для четырехкратного чемпиона мира

Квалификация первого этапа Формулы 1 стала для Ferrari разочарованиемю Шарль Леклер не смог подняться выше седьмого места, а Себастьян Феттель и вовсе не прошел дальше второго сегмента. Немец занял 11 место.

По ходу заезда было очевидно, что для борьбы за места на первых линиях стартового поля болидам SF1000 не хватает скорости. После завершения второго сегмента Феттель описал конкретные симптомы, которые не позволили гонщикам Скудерии оказаться среди лидеров.

«Даже после пятницы мне казалось, что мы быстрее, чем выяснилось сегодня, – рассказал четырехкратный чемпион мира. – Наши соперники за день прибавили гораздо сильнее, чем мы.

В первом сегменте квалификации, да и позже, у меня были определенные проблемы – заметно скользили задние колеса. Со столь заметной избыточной поворачиваемостью мне не было комфортно. Я не был до конца уверен в автомобиле при прохождении поворотов и терял на этом время.

Впрочем, обычно гоночный темп у нас заметно лучше квалификационного – поэтому, думаю, в воскресенье мы можем на что-то рассчитывать. По крайней мере, мы должны быть быстрее McLaren и попробовать навязать борьбу Racing Point».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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