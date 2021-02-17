Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Один из британских дилеров раритетных автомобилей разом выставил на продажу восемь автомобилей из коллекции Себастьяна Феттеля – и в течение следующих суток сообщил, что пять из этих машин проданы.

Объявления о продаже автомобилей появились во вторник на сайте Тома Хартли-младшего. Раньше этот дилер уже работал с Феттелем – в частности, проводил благотворительный аукцион, для которого четырехкратный чемпион мира предоставил один из своих шлемов. Чуть позже то, что описанные дилером автомобили действительно принадлежат Феттелю, подтвердила Бритта Реске, медиа-агент по работе со СМИ.

Всего на продажу были выставлены 8 автомобилей: один BMW, два Mercedes и пять Ferrari – причем в трех случаях речь шла о флагманских моделях марки (F50, Enzo и LaFerrari). Лишь у одной из Ferrari пробег перевалил за 5 тысяч километров – а у наиболее нового автомобиля, купленной в 2016 году LaFerrari, на одометре в настоящий момент всего 490 км.

К настоящему моменту как проданные Том Хартли отметил все три флагманских Ferrari (в продаже остаются 458 Speciale 2015 года и F12tdf 2016-го) и оба Mercedes.

Представители команды Aston Martin, за которую немецкий пилот будет выступать в этом сезоне, уже заявили, что никак не связаны со столь активной распродажей автомобилей из коллекции Феттеля.