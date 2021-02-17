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Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

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Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Автор:
, Главный редактор

Вскоре после расставания со Скудерией пилот начал активно избавляться от дорожных машин итальянской марки

Один из британских дилеров раритетных автомобилей разом выставил на продажу восемь автомобилей из коллекции Себастьяна Феттеля – и в течение следующих суток сообщил, что пять из этих машин проданы.

Объявления о продаже автомобилей появились во вторник на сайте Тома Хартли-младшего. Раньше этот дилер уже работал с Феттелем – в частности, проводил благотворительный аукцион, для которого четырехкратный чемпион мира предоставил один из своих шлемов. Чуть позже то, что описанные дилером автомобили действительно принадлежат Феттелю, подтвердила Бритта Реске, медиа-агент по работе со СМИ.

Всего на продажу были выставлены 8 автомобилей: один BMW, два Mercedes и пять Ferrari – причем в трех случаях речь шла о флагманских моделях марки (F50, Enzo и LaFerrari). Лишь у одной из Ferrari пробег перевалил за 5 тысяч километров – а у наиболее нового автомобиля, купленной в 2016 году LaFerrari, на одометре в настоящий момент всего 490 км.

К настоящему моменту как проданные Том Хартли отметил все три флагманских Ferrari (в продаже остаются 458 Speciale 2015 года и F12tdf 2016-го) и оба Mercedes.

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Представители команды Aston Martin, за которую немецкий пилот будет выступать в этом сезоне, уже заявили, что никак не связаны со столь активной распродажей автомобилей из коллекции Феттеля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Кирилл Качнов

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