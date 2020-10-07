Феттель: Я провалился в Ferrari
Себастьян оценил результаты и ошибки за шесть сезонов в Маранелло
Себастьян Феттель покинет Ferrari в конце 2020 года после шести сезонов, в которых так и не смог стать чемпионом вместе с командой. Немец признал, что его выступление за Скудерию вышло неудачным, но заверил, что не жалеет о нем.
«Не думаю, что оглядываясь назад буду о чем-то жалеть, – сказал Феттель в подкасте Beyond the Grid. – Я действительно не достиг своей цели – выиграть чемпионат с Ferrari. Я провалился, не сделал этого.
Есть вещи, которые я должен был сделать лучше. Вещи, которые должен был заметить раньше. Драки, в которые не стоило лезть. И я говорю не о моментах, вроде потери контроля над машиной на полусухой трассе в Хоккенахайме. Скорее о вещах, которые происходят за пределами трассы.
Но если я буду судить себя честно и жестко – я провалился. Были на то причины? Вероятно, да. Но я не стану использовать их в качестве оправдания».
Феттель подчеркнул, что слова о схватках, в которые не стоило вступать, не значат, что он не хотел в них вступать: «Просто глядя назад я вижу, что эти сражения того не стоили. Но это в моей природе, я вел себя естественно. И думаю, был в чем-то прав. Но так ты взрослеешь и учишься, так что я ни о чем не жалею».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин