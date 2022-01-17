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Формула 1 Новость

Феттель: Я ожидал от Aston Martin большего

Автор:
, Журналист (Италия)

Немецкий пилот подвел итоги своего первого сезона после перехода из Ferrari в команду из Сильверстоуна

Феттель: Я ожидал от Aston Martin большего

Себастьян Феттель в 2015 году переходил в Скудерию, чтобы вести команду к новым успехам – но так и не сумел переиграть Льюиса Хэмилтона в споре за титул. Положение четырехкратного чемпиона мира в Маранелло пошатнулось после того, как рядом с ним появился молодой Шарль Леклер. 

По ходу карантина в мае 2020-го Ferrari объявила, что не станет продлевать сотрудничество с Феттелем – и тот продолжил карьеру в Aston Martin.

Несмотря на подиумы в Баку и Венгрии (второй у пилота позже отобрали из-за нехватки топлива в баке), в целом сезон-2021 вышел для него невыразительным: немец занял только 12-е место в общем зачете, заработав 43 очка.

Себ признался, что рассчитывал на большее: «Думаю, команда фантастическая. Я получил огромное удовольствие от работы с ней, которая потребовала серьезных перемен. Но если говорить о результатах, то я, конечно, ожидал большего. Вся команда, включая и меня, надеялась на более высокие результаты. 

Полагаю, итоги сезона в значительной мере обусловлены изменениями в правилах. В 2020 году у команды была отличная машина, а в 2021-м – нет. Мы сделали то, что могли».

Феттелю вручили по итогам сезона трофей за наибольшее количество обгонов в гонках.

«Сезон получился долгим, потому и обгонять пришлось много, – объяснил он. – Понятно, что какие-то квалификации сложились совсем не так, как нам бы хотелось. Потому пришлось отыгрываться в гонках – наверное, чаще, чем всем остальным».  

Несмотря на то, что ему пришлось сражаться в середине пелотона, Себ рассказал, что все равно получал удовольствие – в том числе благодаря поединкам со старым соперником. 

«Борьба в средней группе очень плотная, и в этом есть интерес, – сказал Феттель. – А поединки с Фернандо Алонсо – это вообще особая тема. 

Мы уже давно не сходились на трассе, но о прежних сражениях осталось множество воспоминаний, которые сразу всплыли в голове. Прежде мы сражались за титул. Было здорово вновь оказаться рядом, но я надеюсь, что в будущем году мы продвинемся вперед и станем биться уже за более серьезные результаты. 

У нас было много взлетов и падений, но с 2022-м мы связываем серьезные надежды. Новая машина, новые правила, а команда растет и становится сильнее». 

Aston Martin уже объявила, что проведет презентацию новой машины 10 февраля, почти за две недели до старта первых тестов в Барселоне.

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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