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Формула 1 / Новость

Феттель: Я не дам Леклеру легкой жизни

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Феттель: Я не дам Леклеру легкой жизни
Автор:
, редактор
3 июл. 2020 г., 07:34

Четырехкратный чемпион мира намерен задать напарнику жару в последний совместный сезон

Накануне Себастьян Феттель сообщил, что Ferrari решила уволить его, даже не проведя переговоров. По словам немца, босс команды Маттиа Бинотто просто сообщил ему, что не станет продлевать контракт.

Феттель покинет Скудерию в конце 2020 года, из-за чего у многих закрались подозрения о его грядущей ожесточенной борьбе с Шарлем Леклером. Себастьян заверил, что готов помочь напарнику, но только тогда, когда это не помешает ему самому.

«В подходящей ситуации можно помочь друг другу, – сказал Феттель на пресс-конференции. – Если приказ команды логичен, то мой истекающий контракт ничего не меняет. 

Однако я выступаю за самого себя и не дам Шарлю легкой жизни. Мы уже долго боремся друг с другом и продолжим делать это».

Феттель также заверил, что всегда работал на благо своих команд: «Считаю, я всегда вел себя так, чтобы быть полезным команде. И время в Ferrari – не исключение. Ты хочешь добиться успеха для себя, но приносишь его всей команде».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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