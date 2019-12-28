Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
298 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
319 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
333 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Поделились
Комментарии
Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1
Автор:
, Ответственный редактор
28 дек. 2019 г., 16:40

Немецкий пилот объяснил, почему его поражение от напарника нельзя считать свидетельством того, что он больше не входит в число лучших гонщиков.

Себастьян Феттель закончил сезон-2019 на пятом месте в личном зачете, уступив своему молодому партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. Многие увидели в этом потерю мотивации и даже поспешили с предположениями о скором завершении четырехкратным чемпионом мира карьеры в Формуле 1.

Между тем, в истории уже был случай, когда Феттель закончил год пятым и проиграл напарнику – это было в 2014-м, когда в Red Bull его переиграл новобранец Даниэль Риккардо, сменивший опытного Марка Уэббера. В интервью Motorsport Magazin Себ согласился с тем, что две эти ситуации похожи, и объяснил, что именно привело к такому результату в 2014 году.

«Я не считаю, что подобное задевает меня, – отметил Феттель. – Хотя и понимаю, почему люди так часто проводят параллели с 2014-м. Тогда я проиграл в таблице, и было бы честно признать, что Даниэль оказался сильнее, заработав больше очков.

Но тут важно сказать, что в том сезоне события развивались не совсем так, как мы ожидали. Я не собирался подниматься на подиум или финишировать пятым. Я нацеливался выигрывать гонки. Возможно, мой подход и мои задачи слегка отличались от того, что было у Даниэля.

Но в первую очередь тот год не был для нас хорошим. Не хочу говорить, что дело исключительно в невезении. Но несколько меня откровенно подводила машина, которая не работала так, как должна. Это повлияло на общую картину и итоговые цифры».

Он добавил: «Но для меня важнее, что я представляю себе ход того сезона и помню свои ощущения. Я видел успехи Даниэля и знал их причины, будучи его товарищем по команде. У меня не было с этим никаких проблем. И я уверен, что по-прежнему могу обогнать любого.

Я не боюсь соперничества. Это просто нелепо – если ты хочешь победить, но боишься борьбы, то должен выбрать что-то одно. Совместить две эти вещи невозможно».

Читайте также:

Следующая новость
Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Предыдущая новость

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

2
Формула 1

Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

3
Формула 1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

4
Формула 1

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

5
Формула 1

Технический анализ-2019: почему подиумы Toro Rosso стали не просто везением

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1
F1

Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона
F1

Технический анализ-2019: как McLaren стала самой прогрессирующей командой сезона

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году
F1

Видео: 10 самых ярких аварий Формулы 1 в 2019 году

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году
F1

Квят предсказал плотную борьбу между командами-середняками в 2020 году

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить
F1

Уже видели новости об уходе Mercedes из Ф1? Вот почему им не надо верить

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.