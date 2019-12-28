Феттель: Я могу обогнать любого в Формуле 1

Себастьян Феттель закончил сезон-2019 на пятом месте в личном зачете, уступив своему молодому партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. Многие увидели в этом потерю мотивации и даже поспешили с предположениями о скором завершении четырехкратным чемпионом мира карьеры в Формуле 1.

Между тем, в истории уже был случай, когда Феттель закончил год пятым и проиграл напарнику – это было в 2014-м, когда в Red Bull его переиграл новобранец Даниэль Риккардо, сменивший опытного Марка Уэббера. В интервью Motorsport Magazin Себ согласился с тем, что две эти ситуации похожи, и объяснил, что именно привело к такому результату в 2014 году.

«Я не считаю, что подобное задевает меня, – отметил Феттель. – Хотя и понимаю, почему люди так часто проводят параллели с 2014-м. Тогда я проиграл в таблице, и было бы честно признать, что Даниэль оказался сильнее, заработав больше очков.

Но тут важно сказать, что в том сезоне события развивались не совсем так, как мы ожидали. Я не собирался подниматься на подиум или финишировать пятым. Я нацеливался выигрывать гонки. Возможно, мой подход и мои задачи слегка отличались от того, что было у Даниэля.

Но в первую очередь тот год не был для нас хорошим. Не хочу говорить, что дело исключительно в невезении. Но несколько меня откровенно подводила машина, которая не работала так, как должна. Это повлияло на общую картину и итоговые цифры».

Он добавил: «Но для меня важнее, что я представляю себе ход того сезона и помню свои ощущения. Я видел успехи Даниэля и знал их причины, будучи его товарищем по команде. У меня не было с этим никаких проблем. И я уверен, что по-прежнему могу обогнать любого.

Я не боюсь соперничества. Это просто нелепо – если ты хочешь победить, но боишься борьбы, то должен выбрать что-то одно. Совместить две эти вещи невозможно».