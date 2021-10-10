Феттель: Я хотел попробовать Medium, но ошибся

Себастьян Феттель стал единственным пилотом на Гран При Турции, который попробовал проехать на шинах для сухой трассы. Немец на один круг переобулся из промежуточной резины в Medium, но не нашел сцепления с трассой и не мог как следует контролировать машину.

Феттелю пришлось проводить второй пит-стоп и возвращать промежуточные шины, из-за чего он с 10-го места откатился на 18-е, на котором и финишировал.

«Мы обсуждали это вместе с командой, но конечное решение было за мной, – рассказал Феттель. – Я решил, что хочу попытаться. Мои промежуточные уже износились, так что слики могли сработать не хуже. Но я не мог на них тормозить, держака совсем не было. Все оказалось хуже, чем я ожидал. Я не смог заставить шины работать и просто скользил. Стало ясно, что эта резина не заработает.

Сейчас я понимаю, что не стоило и пытаться, но тогда я этого не знал. У меня была причина попробовать слики, но это оказалось ошибкой. В прошлом году я перешел на слики, когда условия на трассе были даже похуже. Но в это раз ничего не вышло».