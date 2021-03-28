Феттель о сомнительной тактике: Мы должны были попробовать

Покинув Ferrari, Себастьян Феттель предпочел открыть новую страницу своей биографии в качестве лидера команды Aston Martin, но дебют четырехкратного чемпиона мира в Бахрейне вышел предельно сложным.

Гонщик стал только 18-м в квалификации, получил штраф и вынужден был стартовать последним. Тактика с одним пит-стопом не позволила Себу поддерживать высокий темп, а еще одно наказания за столкновение с Эстебаном Оконом окончательно испортило его день.

«Мы должны были что-то попробовать, – объяснил Феттель выбор тактики на медиа-брифинге после финиша. – Потому остановились на длинных отрезках и единственном пит-стопе. И кстати, в какой-то момент такой выбор выглядел довольно неплохим.

Но потом шины стали изнашиваться слишком сильно, а борьба с множеством соперников, догонявших меня, привела к очень серьезной потере времени. Но мы должны были попробовать. И, наверное, попробуем вновь, только в тот раз что-нибудь другое».

Говоря об эпизоде с Оконом, немец добавил: «Я полагал, что он останется справа, но он начал смещаться левее. И в тот момент, когда был прямо передо мной, я заблокировал тормоза. Выходит, это была моя ошибка.

Мы поговорили сразу после финиша – и согласились, что эта история не стоит особого внимания».

Феттеля попросили найти какой-то позитив в прошедшем Гран При.

«Знаете, мы очень много всего перепробовали в работе с машиной, – ответил пилот. – И некоторые вещи до сих пор не работают так, как должны. Как только мы исправим их и научимся верно определять настройки, подчеркивая сильные места машины, то дальше все будет только лучше».

Дополнительная информация: Адам Купер