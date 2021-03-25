Феттель: Я достаточно хорош для чемпионства

Себастьян Феттель уже полтора года не выигрывал Гран При и не был чемпионом с сезона-2013. Прошлый чемпионат был худшим в карьере немца, однако он уверен, что в 33 года еще способен бороться за титул в Формуле 1.

В этом году Феттель начинает выступать за Aston Martin и верит, что с ней может вернуться к победам.

«Я все еще достаточно хорош, чтобы выигрывать гонки и бороться за титул, если мне дадут подходящую технику, – сказал Феттель в интервью Bild. – Наша команда совсем чуть-чуть отстала от третьего места в Кубке конструкторов в прошлом году. Надеюсь, в 2021 году мы будем не хуже, а может и еще сильнее. Я многого жду от себя и хочу соответствовать своим ожиданиям».