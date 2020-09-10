Феттель: Я был близок к уходу из Формулы 1
Себастьян рассказал о выборе Aston Martin
После того, как Ferrari в мае объявила о расставании с Себастьяном Феттелем, будущее четырехкратного чемпиона мира четыре месяца оставалось под вопросом. Ходили слухи, что он может взять годичную паузу или завершить карьеру.
После сегодняшнего объявления о контракте с Racing Point Феттель признал, что действительно рассматривал вариант завершения выступлений.
«Я был близок к уходу из Формулы 1. Мне надо было разобраться с собой, и после этого я принял решение», – сказал Феттель на пресс-конференции в Муджелло.
Феттель не ждет победы с новой командой уже в 2021 году, но полагает, что введение потолка бюджетов и новый технический регламент дадут ей шансы начиная с 2022 года.
«Мне кажется, я делаю верный шаг. По-моему, это лучший вариант для меня. Результаты команды вдохновляют, и, конечно, новые правила дают новые возможности. Надеюсь, после смены регламента команда покажет, на что способна, когда у всех будут равные бюджеты.
Mercedes сейчас лидер, и в следующем году ситуация не изменится. Но это отличный вызов. Я хочу бороться впереди, а не сзади, и Aston Martin дает мне такую возможность».
Читайте также:
Предыдущая новость
Технический анализ: что лишило Ferrari скорости в Спа и Монце
Следующая новость
Красный Mercedes. Подарок Штутгарта к юбилею Ferrari
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин