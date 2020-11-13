Феттель выступит в Турции в радужном шлеме: фото

Себастьян Феттель привез на Гран При Турции особенный шлем. Немец решил выразить поддержку идее многообразного и свободного мира.

Основу дизайна составили полосы радужного спектра, которые идут по всему шлему. В нижней части шлема изображены люди различных рас, национальностей, религий и возрастов.

Феттель был одним из идеологов акций Формулы 1 в поддержку борьбы с расизмом и призывал других гонщиков вставать на колено.