Феттель выступит в Турции в радужном шлеме: фото
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Себастьян решил высказать гражданскую позицию
Себастьян Феттель привез на Гран При Турции особенный шлем. Немец решил выразить поддержку идее многообразного и свободного мира.
Основу дизайна составили полосы радужного спектра, которые идут по всему шлему. В нижней части шлема изображены люди различных рас, национальностей, религий и возрастов.
Феттель был одним из идеологов акций Формулы 1 в поддержку борьбы с расизмом и призывал других гонщиков вставать на колено.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
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Феттель выступит в Турции в радужном шлеме: фото
Поделились
Комментарии
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