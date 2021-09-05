Феттель выступил против штрафа для Мазепина

В квалификации Гран При Нидерландов Себастьян Феттель чуть не врезался в Никиту Мазепина. Россиянин на установочном круге пытался обогнать своего напарника Мика Шумахера и закрыл траекторию Феттелю, который проводил быструю попытку.

Потеря попытки привела к вылету Феттеля в первом сегменте, но судьи не стали наказывать россиянина за блокировку. После гонки Себастьян с таким решением согласился. По его мнению, виновен был не Мазепин, а общая тенденция пилотов собираться в одном месте трассы в конце сегментов.

«Думаю, все правильно, – сказал Феттель. – Я был в такой же ситуации в Австрии и тогда мне дали штраф, с которым я не согласен. Им верно не дали штраф, потому что кого там винить? Надо наказывать или всех сразу, или никого.

Нам надо найти способ избегать таких ситуаций в конце круга. Когда в одном месте слишком много машин, не важно, кто оказывается последним в очереди. Это не его вина».

Феттель также прокомментировал свой разворот в третьем повороте по ходу гонки, из-за которого в него чуть не врезался Валттери Боттас. Себастьяна развернуло во время борьбы с Николя Латифи:

«Я пробовал такое на тренировках, но в гонке – другое дело. Я выехал из его слипстрима и попробовал поравняться на внутренней траектории, потерял контроль на задней частью болида и меня развернуло.

Я пытался обогнать там, потому что до этого была пара попыток в первом повороте, но скорости не хватало. Понятно, что я рисковал и не жалею об этом. Просто не вышло. Думаю, попытаться стоило».