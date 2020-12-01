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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Феттель выступил против повторов аварии Грожана

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Феттель выступил против повторов аварии Грожана
Автор:
, Редактор Ф1

Пилотам не нравится смотреть на опасность, которая их ждет на трассе

После аварии Ромена Грожана на Гран При Бахрейна зрителям долгое время не показывали, что произошло. Однако, когда выяснилось, что француз не получил значительных травм, в эфире стали крутить повторы аварии. 

Себастьян Феттель считает, что это было плохо по отношению к остальным пилотам, которые в этот момент ждали возобновления гонки. 

«Я испытал облегчение, когда узнал, что он выбрался из машины, – сказал Феттель. – И после этого особо не смотрел на изображения. Я ушел к себе в комнату и ждал, пока гонка возобновится. Думаю, это было верное решение.

Я не согласен с тем, что надо бесконечно показывать эти изображения. Все-таки, у нас выступают люди, а не объекты. Я знаю, что людям нравится, когда машина горит, разбивается, это всех привлекает. Только не тех, кто сам за рулем.

Может, нам не надо показывать эти изображения так часто. Но лично я умышленно старался их не смотреть».

С Феттелем согласился Валттери Боттас: «Когда происходит авария и в ней нет пострадавших, они любят показывать повторы. Зрителям это нравится, но всему же есть предел. Машина могла разбиться иначе, и тогда он не смог бы выбраться.

Я смотрел на экран, потому что хотел знать, что произошло. Но когда увидел, старался больше не смотреть. Однако, изображения показывали повсюду. Не знаю, надо зрителей спросить, хотят ли они 20 раз на это смотреть».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Себастьян Феттель , Ромен Грожан
Автор Люк Смит

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