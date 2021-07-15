Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает Следующая / Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Формула 1 / Показ концепт-макета болида Ф1 2022 года Новости

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Автор:
, Редактор

Себастьян отстаивает традиции

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Уже в ближайшую субботу в Формуле 1 дебютирует новый формат спринтерской гонки. Она будет втрое короче обычной, а по ее итогу определится стартовый порядок основной гонки в воскресенье.

Победитель спринта будет официально считаться обладателем поул-позиции, хотя как правило это звание достается победителю квалификации. И четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает такой отход от традиции неверным.

«По-моему, это неправильно, – сказал Феттель. – Поул дается за быстрейшее время в квалификации. А теперь все будет перепутано. Конечно, если это единичный случай, то вреда будет мало. Но если в будущем у нас будет по 10 спринтов за год, то это странно. Поул должен доставаться тому, кто стал быстрейшим на одном круге.

Они могли бы назвать это спринтерским поулом или вроде того. Спринт это новая дисциплина, которой не было 50 лет назад. Так что в статистику просто надо добавить новую колонку».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Предыдущая новость

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Следующая новость

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

3 ч
2
Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

7 ч
3
Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

5 ч
4
Формула 1

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

2 ч
5
Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

1 ч
Самое важное:
Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Формула 1

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

26мин
Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

1 ч
Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

1 ч
Гасли: Мое будущее определится через пару недель
Формула 1

Гасли: Мое будущее определится через пару недель

2 ч
Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes
Формула 1

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Алекс Калинаукас Больше от
Алекс Калинаукас
Норрис собрался побороться с Ферстаппеном за победу Гран При Австрии
Формула 1

Норрис собрался побороться с Ферстаппеном за победу

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий Гран При Франции
Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков
Формула 1

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Формула 1

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin

Леклер: Феттель и Сайнс дольше всего говорят на брифингах
Формула 1

Леклер: Феттель и Сайнс дольше всего говорят на брифингах

Феттель: У меня не было варианта вернуться в Red Bull Гран При Великобритании
Формула 1

Феттель: У меня не было варианта вернуться в Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину
Формула 1 Формула 1

Формула 1 показала болид 2022 года в натуральную величину

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas
Формула 1 Формула 1

Штайнер решил оставить Шумахера и Мазепина в Haas

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе
Формула 1 Формула 1

Впервые: моторы Ф1 поработали на синтетическом топливе

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал об апгрейдах Mercedes

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1 Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Хэмилтон любит прибедняться

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1 Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Самое важное:

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом
Формула 1 Формула 1

Норрис выступит в шлеме с благодарностями борцам с ковидом

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами
Формула 1 Формула 1

Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает
Формула 1 Формула 1

Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Гасли: Мое будущее определится через пару недель
Формула 1 Формула 1

Гасли: Мое будущее определится через пару недель

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.