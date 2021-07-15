Феттель выступил против награждения победителей спринтов поулами

Уже в ближайшую субботу в Формуле 1 дебютирует новый формат спринтерской гонки. Она будет втрое короче обычной, а по ее итогу определится стартовый порядок основной гонки в воскресенье.

Победитель спринта будет официально считаться обладателем поул-позиции, хотя как правило это звание достается победителю квалификации. И четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает такой отход от традиции неверным.

«По-моему, это неправильно, – сказал Феттель. – Поул дается за быстрейшее время в квалификации. А теперь все будет перепутано. Конечно, если это единичный случай, то вреда будет мало. Но если в будущем у нас будет по 10 спринтов за год, то это странно. Поул должен доставаться тому, кто стал быстрейшим на одном круге.

Они могли бы назвать это спринтерским поулом или вроде того. Спринт это новая дисциплина, которой не было 50 лет назад. Так что в статистику просто надо добавить новую колонку».