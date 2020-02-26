Феттель вылетел с трассы на тестах Формулы 1 в Барселоне

Себастьян Феттель ошибся на тестах Формулы 1 в Барселоне. Немец вылетел с трассы в восьмом повороте: пилот Ferrari проехал по траве и гравию, вынеся на асфальт много мелких камешков. Феттель быстро смог восстановить контроль над машиной и поехать дальше, но обилие грязи на дороге заставило маршалов выбросить красные флаги.

На протяжении 10 минут трассу очищали от гравия, после чего заезды возобновились. Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию тестов Формулы 1 в Барселоне.

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