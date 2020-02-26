Феттель вылетел с трассы на тестах Формулы 1 в Барселоне
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Четырехкратный чемпион мира спровоцировал появление красных флагов во время тестов Формулы 1. Немецкий гонщик не удержал свою Ferrari и развернулся в восьмом повороте. Вынужденный перерыв продлился 10 минут
Себастьян Феттель ошибся на тестах Формулы 1 в Барселоне. Немец вылетел с трассы в восьмом повороте: пилот Ferrari проехал по траве и гравию, вынеся на асфальт много мелких камешков. Феттель быстро смог восстановить контроль над машиной и поехать дальше, но обилие грязи на дороге заставило маршалов выбросить красные флаги.
На протяжении 10 минут трассу очищали от гравия, после чего заезды возобновились. Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию тестов Формулы 1 в Барселоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Среда
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Петер Дьэмант
Феттель вылетел с трассы на тестах Формулы 1 в Барселоне
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