Феттель выиграет, Макс попадет на подиум: пять смелых прогнозов на Гран При США

Феттель выиграет

На трех последних этапах Ferrari показала нам весь свой арсенал средств для потери верной победы: поломка, проваленный старт, тактический просчет… Пожалуй, чтобы не выиграть в Остине, но и не повторяться, красным болидам придется столкнуться друг с другом.

Конфигурация «Трассы Америк» не играет на руку ни одной из команд, что обычно обеспечивает нам очень яркие гонки. Тут есть и скоростной первый сектор, и медленный третий, и огромная прямая на втором. Однако связки быстрых поворотов по подобию «Сильверстоуна» и «Сузуки», которые можно счесть ахиллесовой пятой Ferrari, занимают малую часть трассы. И все потерянное в них жеребцы из Маранелло должны отыграть на внушительной прямой между 11-м и 12-м поворотами. И еще выиграть сверху. Что до медленного третьего сектора, то в Сингапуре мы видели, что с такими участками шасси Скудерии вполне справляется.

Сейчас Ferrari, пусть и с не особо большим преимуществом, но все-таки лучшая машина чемпионата. И если итальянцы не найдут нового способа все испортить (о таком можно догадываться, но нельзя спрогнозировать), то должны побеждать.

Что до выбора между Феттелем и Леклером, то на Себастьяна должен сыграть опыт. Пилоты сами признавали, что американскую трассу непросто изучить в короткий срок. Специально сделанные широкими повороты оставляют простор для выбора оптимальной траектории. И найти ее – важная и не очень простая задача. В таких условиях проще должно быть Феттелю, который хоть и не побеждал в Штатах с 2013 года, но регулярно бывает там либо на подиуме, либо в непосредственной близости.

Ферстаппен поднимется на подиум

Кажется, от идеально проведенной первой половины сезона и обильной похвалы у Макса несколько сорвало вентиль. По осени голландец допустил кучу ошибок, включая недавнюю похвальбу на пресс-конференции в Мехико о намеренном игнорировании желтых флагов. Такой глупости от довольно опытного пилота точно никто не ждал. А избегать неприятностей на старте Макс как будто совсем разучился: то он кого-то заденет, то кто-то толкнет его…

Тем не менее, все эти проблемы ничего не говорят о скорости Ферстаппена: она есть. Недаром голландца признали гонщиком дня в Мексике – после стартового провала он летел похлеще лидеров. Но очередная неудача загнала его в настоящий мексиканский тупик: совсем недавно Макс опережал в чемпионате обоих пилотов Ferrari, а теперь обоим проигрывает. Да еще и Элбон с момента дебюта в Red Bull набрал больше очков, чем голландец!

В общем, скорости пора уже перейти в очки, и Остин – подходящее место. Все говорили о победах Ферстаппена в Мехико, но в Техасе он становился четвертым на Toro Rosso, а в прошлом году финишировал в секунде от первого места. Сложная американская трасса дает разгуляться мастерству гонщика. Главное – не разгуляться слишком сильно, чтобы ненароком вновь не пригулять в чью-то машину.

McLaren вернется в топ-8

Не самое сильное выступление выступление команды из Уокинга в Мехико можно было предсказать изначально: мексиканская трасса играла на руку скорее конкурентам британского коллектива. Правда, McLaren наверняка выпуталась бы и из этой ситуации – но помешал чрезвычайно быстрый износ мягких шин, на которых пришлось стартовать после попадания в первую десятку на квалификации.

Однако в США Сайнсу и Норрису не придется не из чего выпутываться: их машинам трасса в Техасе должна прекрасно подойти. Неоднозначная конфигурация благоволит универсальной машине, а вне тройки лидеров есть только одна машина, более универсальная чем McLaren – Williams (она плоха на любой трассе). Но вряд ли в Уокинге сильно об этом грустят.

Что до остальных конкурентов, то с ними Карлос и Ландо должны расправиться, заодно поставив крест на последних надеждах Renault на пятое место в Кубке конструкторов.

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Alfa Romeo возьмет очки

Мотивировать Alfa на попадание в очки в Остине можно с помощью одного-единственного факта: в прошлом году в первой десятке финишировал Маркус Эрикссон. А то, что может Эрикссон, должен мочь любой пилот Формулы 1.

Но если говорить серьезнее, то осенний застой Кими Райкконена как-то слишком затянулся. Даже появились мысли, что его двухлетний контракт с Alfa Romeo стоит сократить раза эдак в два.

Однако «Трасса Америк» должна дать финну шанс отыграться. Обычно он весьма недурно здесь едет – и, вероятно, именно Остин войдет в историю как место последней победы в карьере Кими. Но победа была в прошлом году, а в этом хватило бы и десятого места. По чистой скорости Alfa в топ-10 не войдет. Но учитывая обычное обилие на гонках в Остине разного рода инцидентов, Райкконен может втащить машину в десятку за счет опыта.

Что до Джовинацци, то его скорость, кажется, вообще не зависит ни от чего, кроме положения звезд на небе. Тут уж или сойдутся, или нет.

Элбон не оторвется от Сайнса

Одно из самых увлекательных сражений в чемпионате идет за шестое место. После Мексики его вернул себе Пьер Гасли, продолжающий по крупицам собирать баллы после вылета из Red Bull. Однако удержать позицию французу будет крайне трудно: сейчас он на очко опережает Карлоса Сайнса и на три – Алекса Элбона. Скорее всего, пилоты McLaren и Red Bull и поведут борьбу за шестое место в последних гонках.

На стороне Элбона скорость машины, но у Сайнса есть свой козырь – стабильность. Да, по осени она несколько расшаталась, но не по вине Карлоса. Пока Алекс остается худшим из лидеров, Сайнсу по силам держаться рядом, занимая место лучшего из остальных. Как правило, это дает разницу всего в два очка. Да, на деле Элбон после перевода в Red Bull отыграл у пилота McLaren уже 40 очков, но не из-за собственных достижений, а благодаря проблемам Карлоса.

Американская трасса для опытного пилота из Уокинга выглядит неплохо: и машине подходит, и сам он там не раз бывал успешен. Так что Карлос не должен выпустить Элбона из прицела. А уж если таец ошибется, Сайнс и вовсе может создать небольшой задел на два последних этапа.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При США в Остине

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 7 0 5 1 21,7 Себастьян Феттель (Ferrari) 7 0 1 1 15,1 Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 1 0 2 10,5 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 6 2 1 1 8 Карлос Сайнс (McLaren) 4 0 0 6 6,5 Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 0 5 5,7 Даниэль Риккардо (Renault) 7 2 0 3 4,4 Серхио Перес (Racing Point) 7 1 0 5 4 Ромен Грожан (Haas) 7 2 0 2 3,6 Нико Хюлькенберг (Renault) 7 4 0 6 2,9 Кевин Магнуссен (Haas) 4 1 (DSQ) 0 8 1 Даниил Квят (Toro Rosso) 4 1 0 10 0,25 Лэнс Стролл (Racing Point) 2 0 0 11 0 Пьер Гасли (Red Bull) 1 0 0 12 0 Шарль Леклер (Ferrari) 1 1 - - 0 Роберт Кубица (Williams) 0 Ландо Норрис (McLaren) 0 Александр Элбон (Toro Rosso) 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 0 Джордж Расселл (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)