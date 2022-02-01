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Формула 1 Новости

Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin

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Четырехкратный чемпион мира вернулся к работе, включившись в приготовления своей команды к новому сезону

Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin
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До старта официальных предсезонных тестов Формулы 1 осталось меньше месяца, а счет до презентаций уже идет на дни. Это неизбежно значит, что пилотам пришло время заканчивать отпуска, активизировать тренировки и все больше работать с инженерами в преддверии старта новой эры спорта. 

Недавно Red Bull опубликовала в социальных сетях видео с Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом на базе, а гонщики Ferrari уже успели провести во Фьорано частные тесты. 

Aston Martin, стремясь хоть здесь не отстать от соперников, также рассказала о первом рабочем дне Сеьастьяна Феттеля в 2022 году. В понедельник немец приехал на базу в Сильверстоуне, где посетил несколько брифингов. 

 

Минувший сезон сложился для четырехкратного чемпиона мира не особенно удачно. Перейдя из Ferrari в команду Лоуренса Стролла, Себ получил недостаточно быструю машину – которая, вдобавок, не слишком подходила его стилю пилотирования. 

Феттель поднялся на подиум в Баку и Будапеште (второго результата его позже лишили судьи), но в целом не входил в группу лидеров сезона, завершив его на 12-м месте. 

Aston Martin покажет свою новую машину 10 февраля в Гэйдоне – недавно команда опровергла слухи, что потеря нескольких ключевых сотрудников нарушила ее работу, и из-за неготовности машины она даже пропустит первые тесты в Басрелоне. 

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