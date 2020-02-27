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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новости

Феттель впервые в 2020 году возглавил итоговый протокол тестов Формулы 1

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Феттель впервые в 2020 году возглавил итоговый протокол тестов Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Петер Дьэмант
27 февр. 2020 г., 12:00

Автомобиль Ferrari оказался быстрейшим в утренней части тестов Формулы 1 в Барселоне. Итальянская команда впервые с начала сезона смогла превзойти соперников на трассе. Лучшее время показал Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион мира превзошел Лэнса Стролла из Racing Point и Николя Латифи на Williams

Себастьян Феттель установил лучшее время в утренней сессии тестов Формулы 1 в четверг, 27 февраля. Четырехкратный чемпион мира показал быстрейший результат на резине С5. Это самый мягкий из типов шин, которые привезла компания Pirelli.

Ни Феттель, ни его партнер по команде Ferrari Шарль Леклер еще не завершали тесты лидерами в 2020 году. Анализ сравнительного темпа по итогам первой недели испытаний показал, что на одинаковых покрышках Феттель и вовсе мог оказаться самым медленным среди всех участников. 

После первых трех дней тестов Ferrari доработала машину и теперь Скудерия едет заметно быстрее. По итогам четырехчасовой сессии четверга Феттель превзошел своего ближайшего преследователя на 0,277 секунды. Валттери Боттасу на Mercedes Феттель привез больше секунды.

Второе место в итоговом протоколе занял Лэнс Стролл, представляющий Racing Point. Тройку лидеров дополнил дебютант этого сезона Николя Латифи на Williams.

По ходу заездов несколько пилотов вылетали с трассы, из-за чего маршалы то и дело прерывали заезды красными флагами. Одним из первых в аварию попал Антонио Джовинацци. Следом за ним вылетел Макс Ферстаппен. Наконец, развернуло и Себастьяна Феттеля, причем инцидент с немцем произошел там же, где ошибся Макс. 

 

Сейчас на предсезонных тестах начался часовой перерыв; после него заезды возобновятся. Motorsport.com продолжит вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего на трассе в Барселоне.

Предсезонные тесты Ф1. 5-й день. Результаты утренней сессии

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:16.481 49 С5
2 Лэнс Стролл Racing Point + 0.277 30 С3
3 Николя Латифи Williams + 0.472 43 С5
4 Ландо Норрис McLaren + 0.732 43 С3
5 Макс Ферстаппен  Red Bull + 0.897 31 С2
7 Валттери Боттас Mercedes + 1.144 47 С3
8 Эстебан Окон Renault + 1.172 37 С4
9 Кевин Магнуссен Haas + 1.384 31 С3
10 Антонио Джовинацци Alfa Romeo + 2.829 16 С3
11 Пьер Гасли AlphaTauri + 5.725 35 С3

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Местонахождение Каталунья
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Антон Погорельский

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