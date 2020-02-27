Феттель впервые в 2020 году возглавил итоговый протокол тестов Формулы 1

Себастьян Феттель установил лучшее время в утренней сессии тестов Формулы 1 в четверг, 27 февраля. Четырехкратный чемпион мира показал быстрейший результат на резине С5. Это самый мягкий из типов шин, которые привезла компания Pirelli.

Ни Феттель, ни его партнер по команде Ferrari Шарль Леклер еще не завершали тесты лидерами в 2020 году. Анализ сравнительного темпа по итогам первой недели испытаний показал, что на одинаковых покрышках Феттель и вовсе мог оказаться самым медленным среди всех участников.

После первых трех дней тестов Ferrari доработала машину и теперь Скудерия едет заметно быстрее. По итогам четырехчасовой сессии четверга Феттель превзошел своего ближайшего преследователя на 0,277 секунды. Валттери Боттасу на Mercedes Феттель привез больше секунды.

Второе место в итоговом протоколе занял Лэнс Стролл, представляющий Racing Point. Тройку лидеров дополнил дебютант этого сезона Николя Латифи на Williams.

По ходу заездов несколько пилотов вылетали с трассы, из-за чего маршалы то и дело прерывали заезды красными флагами. Одним из первых в аварию попал Антонио Джовинацци. Следом за ним вылетел Макс Ферстаппен. Наконец, развернуло и Себастьяна Феттеля, причем инцидент с немцем произошел там же, где ошибся Макс.

Сейчас на предсезонных тестах начался часовой перерыв; после него заезды возобновятся. Motorsport.com продолжит вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего на трассе в Барселоне.

Предсезонные тесты Ф1. 5-й день. Результаты утренней сессии