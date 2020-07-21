Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
128 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет

Поделились
Комментарии
Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
21 июл. 2020 г., 14:18

Немецкий гонщик признал, что действовал не вполне верно, когда в 2014 году решил перебраться в Ferrari

Себастьян Феттель добился всех главных успехов своей карьеры в Red Bull Racing, в составе которой стал четырехкратным чемпионом мира. Но после перехода Формулы 1 на турбомоторы команда из Милтон-Кинса уже не могла конкурировать с Mercedes, и по ходу сезона-2014 немец договорился о начале сотрудничества с Ferrari.

Сам Феттель никогда не рассказывал о том, каким вышло его расставание с «Быками». Однако хорошо известно, что владелец команды Дитрих Матешиц после тех событий всерьез обиделся на Себа и сохранял этот негатив на протяжении многих лет. 

Сейчас Феттель готовится покинуть Маранелло, где так и не смог хоть раз выиграть титул. В недавнем интервью журналисту телеканала Sky Sports (и экс-пилоту Формулы 1) Мартину Брандлу пилот впервые затронул тему своего ухода из Red Bull, признав, что сейчас действовал бы иначе.

«О чем я жалею, так это о том, как все закончилось», – сказал гонщик. Он рассказал, что не стал лично встречаться с Матешицем, а главе команды Кристиану Хорнеру отправил СМС с просьбой о беседе. Уже на следующее утро команда объявила о замене Себа на Даниила Квята. 

Разумеется, в Red Bull знали об интересе немца к Скудерии, но ожидали столь формального отношения от пилота, которому дали так много.

«Кристиан получил то сообщение за ужином [в пятницу по ходу Гран При Японии], – рассказал Феттель о событиях шестилетней давности. – Он сразу догадался, о чем я хочу ему сообщить. Мы всё давно понимали, просто не произносили этого вслух.

Сейчас я могу сказать, что у меня были довольно странные пункты в контракте. О том, что я мог говорить и что не мог. Но все равно получилось неуклюже.

Должен сказать, я жалею об этом. Мы ведь так здорово выступали вместе, многого добились. Мне стоило прислушаться к внутренним чувствам и прямо рассказать им обо всем. Это было бы правильно».

При этом о самой смене команды Себастьян не жалеет: «Ferrari всегда была моей мечтой. Я говорю это не потому, что здесь мне промыли мозги. Нет, я помню, как в детстве следил за Михаэлем [Шумахером] в красной машине. И еще это просто невероятный бренд. 

Да, сейчас эта леди в алом, что так прельщала меня, ведет себя иначе. Но я приходил, стремясь стать чемпионом. Нам это не удалось. Но у нас было много ярких моментов и классных гонок. Так что тут мне не о чем жалеть».

Читайте также:

 

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

«Иногда ты получаешь удары в лицо»

В СМИ уже появились сообщения об интересе Матешица с возобновлению сотрудничества с пилотом. Феттель пообещал что-то объявить по ходу уик-энда в Венгрии, однако не сделал этого. 

И хотя слухи прочат немца в Aston Martin или даже допускают его годичный отпуск, сам пилот лишь заверил, что точно не думает о завершении карьеры. Так как сейчас у Себа уже трое детей, Брандл поинтересовался, умеет ли он менять подгузники.

«Вот Шарль [Леклер] точно не умеет, а я – вполне, – ответил тот. – Научился, еще выступая в Red Bull. Пилотам Red Bull порой приходится менять подгузники, если вы понимаете, о чем я». 

Он добавил: «Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Я просто пока не знаю точно, какая именно. Возможно, я останусь в Ф1. Или буду выступать где-то еще. Попрощаюсь на какое-то время. Или навсегда. 

Возраст для меня не проблема. Я смогу выступать еще много лет. Недавно я понял, что по-прежнему люблю гоняться и побеждать.

Иногда ты получаешь удары в лицо. Такова жизнь. Но я остаюсь оптимистом. Нынешний момент я считаю возможностью лучше разобраться в себе. 

В любом деле, если заниматься им достаточно долго, возникают похожие ситуации. Для меня это что-то новое, я должен задать себе определенные вопросы. И спросить, чего же в действительности хочу. В подходящих условиях я не уступлю никому, в этом у меня есть полная уверенность. Но условия должны быть подходящими».

При этом Феттеля, по собственным словам, не интересует переход в небольшую команду, как недавно поступил его бывший напарник Кими Райкконен.

«Я хочу выигрывать, – объяснил он. – Сейчас для этого подходит не каждая машина. В небольшой команде у меня едва ли будет такая, и потому я стремлюсь получить что-то хорошее. 

Я здесь не для того, чтобы просто ездить и зарабатывать. Мне повезло, у меня уже достаточно денег. И сейчас я пытаюсь разобраться в вариантах. Обдумать их. Я хочу добиться большего. Получится или нет – покажет самое ближайшее будущее».

Читайте также:

 

Фото: FIA Pool

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу

Предыдущая новость

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу

Следующая новость

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Кристиан Ниммерфолль

Самое читаемое Сегодня

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону

Хэмилтон назвал «невежественным» 80-летнего экс-чемпиона Формулы 1. Тот посчитал перебором преклонение колен на каждой гонке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал «невежественным» 80-летнего экс-чемпиона Формулы 1. Тот посчитал перебором преклонение колен на каждой гонке

Анализ: машину Ferrari не понимают даже ее инженеры
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: машину Ferrari не понимают даже ее инженеры

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

«Поцеловать тебя хочу». Лучшие радиопереговоры Гран При Венгрии

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость
58мин

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле

Боттас объяснил, где проиграл Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас объяснил, где проиграл Хэмилтону

Самое важное:

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость
58мин

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет

2
Формула 1

«Не только черные жизни важны». Феттель и Тодт ответили Хэмилтону

3
Формула 1

Хэмилтон назвал «невежественным» 80-летнего экс-чемпиона Формулы 1. Тот посчитал перебором преклонение колен на каждой гонке

4
Формула 1

Анализ: машину Ferrari не понимают даже ее инженеры

5
Формула 1

«Бинотто совсем один». Ди Монтедземоло раскритиковал Ferrari и ее босса

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле
Формула 1

Комиссия FIA посетит трассу в Имоле

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет
Формула 1

Феттель впервые извинился перед Red Bull за то, как ушел в Ferrari. С тех пор прошло почти шесть лет

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу
Формула 1

Дзанарди вывели из комы и перевезли в другую больницу

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду
Формула 1

Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду

«Бинотто совсем один». Ди Монтедземоло раскритиковал Ferrari и ее босса
Формула 1

«Бинотто совсем один». Ди Монтедземоло раскритиковал Ferrari и ее босса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.