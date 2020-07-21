Себастьян Феттель добился всех главных успехов своей карьеры в Red Bull Racing, в составе которой стал четырехкратным чемпионом мира. Но после перехода Формулы 1 на турбомоторы команда из Милтон-Кинса уже не могла конкурировать с Mercedes, и по ходу сезона-2014 немец договорился о начале сотрудничества с Ferrari.

Сам Феттель никогда не рассказывал о том, каким вышло его расставание с «Быками». Однако хорошо известно, что владелец команды Дитрих Матешиц после тех событий всерьез обиделся на Себа и сохранял этот негатив на протяжении многих лет.

Сейчас Феттель готовится покинуть Маранелло, где так и не смог хоть раз выиграть титул. В недавнем интервью журналисту телеканала Sky Sports (и экс-пилоту Формулы 1) Мартину Брандлу пилот впервые затронул тему своего ухода из Red Bull, признав, что сейчас действовал бы иначе.

«О чем я жалею, так это о том, как все закончилось», – сказал гонщик. Он рассказал, что не стал лично встречаться с Матешицем, а главе команды Кристиану Хорнеру отправил СМС с просьбой о беседе. Уже на следующее утро команда объявила о замене Себа на Даниила Квята.

Разумеется, в Red Bull знали об интересе немца к Скудерии, но ожидали столь формального отношения от пилота, которому дали так много.

«Кристиан получил то сообщение за ужином [в пятницу по ходу Гран При Японии], – рассказал Феттель о событиях шестилетней давности. – Он сразу догадался, о чем я хочу ему сообщить. Мы всё давно понимали, просто не произносили этого вслух.

Сейчас я могу сказать, что у меня были довольно странные пункты в контракте. О том, что я мог говорить и что не мог. Но все равно получилось неуклюже.

Должен сказать, я жалею об этом. Мы ведь так здорово выступали вместе, многого добились. Мне стоило прислушаться к внутренним чувствам и прямо рассказать им обо всем. Это было бы правильно».

При этом о самой смене команды Себастьян не жалеет: «Ferrari всегда была моей мечтой. Я говорю это не потому, что здесь мне промыли мозги. Нет, я помню, как в детстве следил за Михаэлем [Шумахером] в красной машине. И еще это просто невероятный бренд.

Да, сейчас эта леди в алом, что так прельщала меня, ведет себя иначе. Но я приходил, стремясь стать чемпионом. Нам это не удалось. Но у нас было много ярких моментов и классных гонок. Так что тут мне не о чем жалеть».

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

«Иногда ты получаешь удары в лицо»

В СМИ уже появились сообщения об интересе Матешица с возобновлению сотрудничества с пилотом. Феттель пообещал что-то объявить по ходу уик-энда в Венгрии, однако не сделал этого.

И хотя слухи прочат немца в Aston Martin или даже допускают его годичный отпуск, сам пилот лишь заверил, что точно не думает о завершении карьеры. Так как сейчас у Себа уже трое детей, Брандл поинтересовался, умеет ли он менять подгузники.

«Вот Шарль [Леклер] точно не умеет, а я – вполне, – ответил тот. – Научился, еще выступая в Red Bull. Пилотам Red Bull порой приходится менять подгузники, если вы понимаете, о чем я».

Он добавил: «Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Я просто пока не знаю точно, какая именно. Возможно, я останусь в Ф1. Или буду выступать где-то еще. Попрощаюсь на какое-то время. Или навсегда.

Возраст для меня не проблема. Я смогу выступать еще много лет. Недавно я понял, что по-прежнему люблю гоняться и побеждать.

Иногда ты получаешь удары в лицо. Такова жизнь. Но я остаюсь оптимистом. Нынешний момент я считаю возможностью лучше разобраться в себе.

В любом деле, если заниматься им достаточно долго, возникают похожие ситуации. Для меня это что-то новое, я должен задать себе определенные вопросы. И спросить, чего же в действительности хочу. В подходящих условиях я не уступлю никому, в этом у меня есть полная уверенность. Но условия должны быть подходящими».

При этом Феттеля, по собственным словам, не интересует переход в небольшую команду, как недавно поступил его бывший напарник Кими Райкконен.

«Я хочу выигрывать, – объяснил он. – Сейчас для этого подходит не каждая машина. В небольшой команде у меня едва ли будет такая, и потому я стремлюсь получить что-то хорошее.

Я здесь не для того, чтобы просто ездить и зарабатывать. Мне повезло, у меня уже достаточно денег. И сейчас я пытаюсь разобраться в вариантах. Обдумать их. Я хочу добиться большего. Получится или нет – покажет самое ближайшее будущее».