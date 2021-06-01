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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Феттель возродится после Монако? Мнение Зурера

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Экс-пилот Ф1 считает, что глоток успеха поможет Себастьяну

Феттель возродится после Монако? Мнение Зурера

Гран При Монако стал первым успехом Себастьяна Феттеля после перехода в Aston Martin. Он финишировал пятым, а болельщики выбрали его лучшим гонщиком дня. Но поможет ли этот этап разрубить узел проблем четырехкратного чемпиона?

По крайней мере, в это верит бывший пилот Формулы 1 Марк Зурер: «Ему нужно было это ощущение успеха. Он год ездил где-то в хвосте. На это было грустно смотреть. Но теперь, когда он добился такого результата и весь уик-энд побеждал своего напарника, я думаю, что узел будет разрублен».

Этап в Монако начинался для Феттеля не так уж хорошо. В квалификации он чуть не вылетел в первом сегменте, а в гонке был одним из немногих, кто сильно отстал от ближайшего соперника даже при низком темпе пелотона. 

Сам Себастьян позже сказал, что экономил резину для более важной части гонки. И это сработало, когда он смог обогнать Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли за счет более позднего пит-стопа. Но в начале гонки Зурер сомневался в том, есть ли у Феттеля мотивация бороться, если шансов подняться выше почти нет. 

«Когда ты едешь позади Хэмилтона, шансов выйти вперед у тебя нет, – цитирует Зурера Formel1. – Ты просто два часа будешь ехать позади Льюиса.

На деле я даже думал, что Себастьяну нельзя так сильно отставать. Сбереженная резина может уже не помочь».

Но в итоге у Феттеля все вышло удачно. И Зурер увидел в этом признак адаптации Себастьяна в новой команде: «В Монако ты быстр, только если вы с машиной – одно целое. Это всегда было проблемой Себа. Ему нужна машина, которая ему подходит. Адаптироваться к любой он не может. В этом его слабость. Но и сила, в том случае, если у него есть подходящая машина. Тогда победить его трудно».

После пятого места в Монако Феттель опередил в личном зачете своего напарника Лэнса Стролла. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Кристиан Ниммерволь

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