Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане

Герои

Валттери Боттас

Поул Боттаса кажется подаренным необычной тактикой Mercedes. Почему, собственно, команда решила лишить пилотов финальной попытки, выпустив их на Medium? Причины, конечно, были, но факт остается фактом: вместо двух сражений в Q3 Валттери нужно было выиграть только одно.

При этом не стоит забывать, что финн выиграл его у самого успешного пилота в истории, который шел за сотым поулом в карьере. После катастрофического Гран При Эмилии-Романьи Боттасу как никогда нужен был заряд уверенности. И сегодня он его получил.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Новичок Aston Martin плохо начал сезон в Бахрейне и еще хуже продолжил в Имоле. В медиа уже начали говорить о скорой замене Себа на Нико Хюлькенберга, но сегодня немец выдал лучшую пока свою сессию в 2021 году.

В общем-то, чтобы эта квалификация была для Феттеля успешной, достаточно было победить Лэнса Стролла. Но четырехкратный чемпион этим не ограничился и прошел в третий сегмент впервые за 16 Гран При.

В Q3 у Феттеля не сложилось: своему времени Q2 он проиграл почти восемь десятых. Но и десятое место для нынешнего Себастьяна достижение.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Джордж Расселл

Подвиги Джорджа уже почти вошли в привычку и не вызывают былого ажиотажа, но сегодня он почти сделал невозможное. От выхода в третий сегмент британца отделило 0,057 секунды. И одним только улучшением формы Williams этого не объяснишь.

Кажется, на старте сезона Расселл выдает одно из лучших, если не лучшее выступление во всем пелотоне. Под его колесами буквально горит асфальт, и если в ближайшее время (может, даже завтра) Джордж не заедет в очки, то это произойдет только по несчастливому стечению обстоятельств.

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Шарль Леклер, Ferrari SF21, Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Макс Ферстаппен

Когда Макс получил болид, как минимум не уступающий Mercedes, все стали ждать от него поулов, который превращаются во вторые места только в худшие дни. Но уже второй этап подряд Макс даже на первый ряд не попадает.

В Имоле голландец допустил ошибку в решающей попытке. Сегодня Ферстаппен ошибся в первой, став одним из немногих за всю квалификацию, кто нарушил границы трассы и потерял свой результат.

Второй круг Макс провел намного слабее, уступив себе же полсекунды. Пилот Red Bull объяснил это трафиком, но разве он не сам загнал себя в такую ситуацию? Так или иначе, третье место для Ферстаппена в нынешних условиях – поражение.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Шарль Леклер

Если кто-то и может потягаться с Джорджем Расселлом за титул главного героя по субботам, то это монегаск из Ferrari. Но сегодня он провел один из самых слабых третьих сегментов в своей карьере.

Шарль вел борьбу за место лучшего из остальных с Норрисом, Оконом и собственным напарником Сайнсом. И всем проиграл. Восьмое место пятого – уже достаточный повод назвать квалификацию неудачной. Причина этого была в том, что Шарль больше всех соперников проиграл собственному результату из второго сегмента. То есть больше всех потерял в третьем. И на фоне обычных выступлений Леклера это кажется еще большим провалом.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

Несмотря на признанные проблемы австралийца с темпом в новой команде, в двух первых квалификациях сезона он опережал Норриса. Учитывая форму Ландо, поражение Дэна от него восприняли бы как должное. Но не с разницей же в девять позиций!

Условия в Портимане сегодня были такими, что кто-то из лидеров непременно должен был ошибиться. В итоге, в Q1 вылетело сразу два пилота, которые не должны были такого допускать. Но если ошибки Лэнса Стролла ни у кого удивления не вызывают, то такой провал от Дэна – огромная редкость. Как и его присутствие в лузерской части нашей рубрики.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images