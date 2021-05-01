Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане
В этот раз обычные герои и неудачники нашей рубрики как будто поменялись местами
Герои
Валттери Боттас
Поул Боттаса кажется подаренным необычной тактикой Mercedes. Почему, собственно, команда решила лишить пилотов финальной попытки, выпустив их на Medium? Причины, конечно, были, но факт остается фактом: вместо двух сражений в Q3 Валттери нужно было выиграть только одно.
При этом не стоит забывать, что финн выиграл его у самого успешного пилота в истории, который шел за сотым поулом в карьере. После катастрофического Гран При Эмилии-Романьи Боттасу как никогда нужен был заряд уверенности. И сегодня он его получил.
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Себастьян Феттель
Новичок Aston Martin плохо начал сезон в Бахрейне и еще хуже продолжил в Имоле. В медиа уже начали говорить о скорой замене Себа на Нико Хюлькенберга, но сегодня немец выдал лучшую пока свою сессию в 2021 году.
В общем-то, чтобы эта квалификация была для Феттеля успешной, достаточно было победить Лэнса Стролла. Но четырехкратный чемпион этим не ограничился и прошел в третий сегмент впервые за 16 Гран При.
В Q3 у Феттеля не сложилось: своему времени Q2 он проиграл почти восемь десятых. Но и десятое место для нынешнего Себастьяна достижение.
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Джордж Расселл
Подвиги Джорджа уже почти вошли в привычку и не вызывают былого ажиотажа, но сегодня он почти сделал невозможное. От выхода в третий сегмент британца отделило 0,057 секунды. И одним только улучшением формы Williams этого не объяснишь.
Кажется, на старте сезона Расселл выдает одно из лучших, если не лучшее выступление во всем пелотоне. Под его колесами буквально горит асфальт, и если в ближайшее время (может, даже завтра) Джордж не заедет в очки, то это произойдет только по несчастливому стечению обстоятельств.
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Неудачники
Макс Ферстаппен
Когда Макс получил болид, как минимум не уступающий Mercedes, все стали ждать от него поулов, который превращаются во вторые места только в худшие дни. Но уже второй этап подряд Макс даже на первый ряд не попадает.
В Имоле голландец допустил ошибку в решающей попытке. Сегодня Ферстаппен ошибся в первой, став одним из немногих за всю квалификацию, кто нарушил границы трассы и потерял свой результат.
Второй круг Макс провел намного слабее, уступив себе же полсекунды. Пилот Red Bull объяснил это трафиком, но разве он не сам загнал себя в такую ситуацию? Так или иначе, третье место для Ферстаппена в нынешних условиях – поражение.
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Шарль Леклер
Если кто-то и может потягаться с Джорджем Расселлом за титул главного героя по субботам, то это монегаск из Ferrari. Но сегодня он провел один из самых слабых третьих сегментов в своей карьере.
Шарль вел борьбу за место лучшего из остальных с Норрисом, Оконом и собственным напарником Сайнсом. И всем проиграл. Восьмое место пятого – уже достаточный повод назвать квалификацию неудачной. Причина этого была в том, что Шарль больше всех соперников проиграл собственному результату из второго сегмента. То есть больше всех потерял в третьем. И на фоне обычных выступлений Леклера это кажется еще большим провалом.
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Даниэль Риккардо
Несмотря на признанные проблемы австралийца с темпом в новой команде, в двух первых квалификациях сезона он опережал Норриса. Учитывая форму Ландо, поражение Дэна от него восприняли бы как должное. Но не с разницей же в девять позиций!
Условия в Портимане сегодня были такими, что кто-то из лидеров непременно должен был ошибиться. В итоге, в Q1 вылетело сразу два пилота, которые не должны были такого допускать. Но если ошибки Лэнса Стролла ни у кого удивления не вызывают, то такой провал от Дэна – огромная редкость. Как и его присутствие в лузерской части нашей рубрики.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Квал-я
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Валттери Боттас , Макс Ферстаппен , Джордж Расселл , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин