Феттель внезапно понадеялся на возвращение за руль в ГП Японии

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Себастьян Феттель завершает карьеру в Формуле 1 в конце этого года. Правда, он уже проговорился, что не исключает возвращения в гонки в будущем.

Прибыв в Японию, где он четыре раза побеждал в Гран При, Феттель вновь допустил, что этап этого года может стать для него не последним.

«Если кто-то из этих парней приболеет… я никому такого не желаю, но вдруг, то я не откажусь заменить пилота в болиде Формулы 1 на «Сузуке», – сказал Феттель на пресс-конференции в присутствии Фернандо Алонсо, Кевина Магнуссенна и Юки Цуноды. – А так, посмотрим, что ждет нас в будущем. Пока у меня нет конкретных планов, но здесь же не только Формула 1 проходит, есть и другие крутые гонки.

Есть Super GT и Super Formula, так что я никогда не скажу «никогда». По очень многим причинам это действительно крутая трасса. Я люблю гонки и на трассе я всегда чувствую себя максимально живым. Так что посмотрим, за рулем какой машины вы меня еще здесь встретите».

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