Феттель: Весь год веду борьбу с Ferrari

От Ferrari не ждали многого перед Гран При Тосканы, однако Шарлю Леклеру в квалификации удалось показать пятый результат. Его партнер Себастьян Феттель, тем не менее, остался 14-м, с трудом пройдя даже во второй сегмент.

По словам немца, он никак не может адаптироваться к болиду SF1000, что ограничивает его результаты.

«У меня есть проблемы с машиной, – признал Феттель после сесссии. – Но мы ведем эту борьбу весь год. Конечно, мы пробуем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Стараемся разобраться с машиной.

Я изо всех сил стараюсь подстроиться под машину. Но еще хватает вещей, с которыми нам надо разобраться».