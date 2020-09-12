Феттель: Весь год веду борьбу с Ferrari
Немецкий гонщик и болид SF1000 за восемь с половиной Гран При не смогли найти общего языка
От Ferrari не ждали многого перед Гран При Тосканы, однако Шарлю Леклеру в квалификации удалось показать пятый результат. Его партнер Себастьян Феттель, тем не менее, остался 14-м, с трудом пройдя даже во второй сегмент.
По словам немца, он никак не может адаптироваться к болиду SF1000, что ограничивает его результаты.
«У меня есть проблемы с машиной, – признал Феттель после сесссии. – Но мы ведем эту борьбу весь год. Конечно, мы пробуем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Стараемся разобраться с машиной.
Я изо всех сил стараюсь подстроиться под машину. Но еще хватает вещей, с которыми нам надо разобраться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин