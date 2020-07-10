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Формула 1 / Новость

Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

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Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull
Автор:
, Ответственный редактор
10 июл. 2020 г., 12:02

По ходу Гран При Штирии немецкий пилот рассказал немало интересного о своем общении с разными командами Ф1

Будущее Себастьяна Феттеля в настоящий момент остается едва ли не главным вопросом Формулы 1. Неудивительно, что по ходу второго уик-энда на «Ред Булл Ринге» журналисты задавали гонщику вопросы по поводу взаимоотношений с самыми разными командами. Мы собрали самые примечательные высказывания четырехкратного чемпиона.  

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Прошлое: Renault

После объявления французского производителя о возобновлении сотрудничества с Фернандо Алонсо в команде не осталось вакансий на 2021 год. Однако, как признался Феттель, он тоже вел переговоры с Энстоуном.

«Да, мы общались, – сказал он в четверг. – Но ни к чему конкретному это не привело. Не было никаких серьезных обсуждений. Как вы видите, они в итоге выбрали иное направление. Для меня это ничего не изменило. Все зависит от моего собственного выбора, и по ходу Гран При я не ощущаю из-за этого дополнительного прессинга. Мне нужно время, чтобы принять решение».

Настоящее: Ferrari

Так как Скудерия уже готовится к работе с Карлосом Сайнсом, всем интересно, нет ли у Себа планов досрочно прервать отношения с командой. 

«Нет, я так не думаю и не собираюсь поступать подобным образом, – ответил гонщик. – Мне еще есть, что доказывать, и прежде всего – себе самому. Именно поэтому я сейчас здесь. Очень многие в команде приложили ради меня немало усилий в последние годы, и я просто из уважения должен, в свою очередь, поддержать их. Так что нет, я в принципе не рассматриваю уход из команды».  

Будущее: Red Bull?

По просьбе Motorsport.com Феттель оценил варианты продолжения карьеры, честно признав, что он допускает любые сценарии.

«Сейчас возможно все: продолжать, взять паузу или уйти насовсем, – сказал он. – Не секрет, что я по-прежнему быстр. Я многого достиг в спорте и заинтересован добиться большего, а не просто выходить на старт. Посмотрим за развитием событий».

В последнее время активно обсуждается возможность возвращения немца в команду Red Bull, с которой он добился в начале десятилетия всех своих главных успехов.

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«Они сейчас очень сильны, – сказал Феттель. – И уж мне-то отлично известно, сколь сильны они были прежде. Мне известны причины их успехов и хорошей нынешней формы. На их машине можно выигрывать гонки, так что это, нет сомнений, интересный вариант».

На прямой вопрос, согласится ли он на предложение от Red Bull, если такое поступит, Себастьян ответил: «Повторюсь, у них машина, которая может выигрывать. А я здесь, чтобы выигрывать. Так что, пожалуй, моим ответом будет «да»».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Renault F1 Team
Автор Александр Кабановский

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