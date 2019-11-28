Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
23 Часов
:
37 Минут
:
54 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель в третий раз стал отцом

Поделились
Комментарии
Феттель в третий раз стал отцом
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 07:41

Супруга пилота Ferrari Ханна Пратер родила ему сына. У пары уже есть две дочери.

У четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля родился третий ребенок. Как сообщает корреспондент Auto Bild, из-за этого гонщик Ferrari пропустит сегодняшнюю пресс-конференцию на Гран При Абу-Даби. По информации BBC, на этот раз у немца появился на свет сын. 

32-летний Феттель женат на подруге детства Ханне Пратер. В 2014-м и 2015-м годах она родила ему двух дочерей: Эмили и Матильду.

Себ, в отличие от многих коллег по паддоку, предпочитает не выносить жизнь своей семьи на публику и практически никогда не берет семью на Гран При. Впрочем, на этапе в Монако в 2017 году можно было увидеть его супругу и обеих дочек.

Читайте также:

 

Следующая новость
Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1

Предыдущая новость

Ферстаппен: Победы помогли Honda остаться в Формуле 1

Следующая новость

Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу

Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
23 Часов
:
37 Минут
:
54 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
12:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
16:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
13:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
16:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
16:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

3
Формула 1

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

48мин
4
Формула 1

На кону $5 млн. Что решится в Абу-Даби в Кубке конструкторов

5
Формула 1

Феттель в третий раз стал отцом

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Боттас получит штраф за смену мотора в Абу-Даби
F1

Боттас получит штраф за смену мотора в Абу-Даби

Риккардо о будущей работе с Оконом: Пока есть уважение, дружить не обязательно
F1

Риккардо о будущей работе с Оконом: Пока есть уважение, дружить не обязательно

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой
F1

Гран При Абу-Даби: пять вопросов перед гонкой

Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу
F1

Элбон: Льюис написал мне после аварии в Сан-Паулу

Феттель в третий раз стал отцом
F1

Феттель в третий раз стал отцом

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.