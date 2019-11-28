Феттель в третий раз стал отцом
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Супруга пилота Ferrari Ханна Пратер родила ему сына. У пары уже есть две дочери.
У четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля родился третий ребенок. Как сообщает корреспондент Auto Bild, из-за этого гонщик Ferrari пропустит сегодняшнюю пресс-конференцию на Гран При Абу-Даби. По информации BBC, на этот раз у немца появился на свет сын.
32-летний Феттель женат на подруге детства Ханне Пратер. В 2014-м и 2015-м годах она родила ему двух дочерей: Эмили и Матильду.
Себ, в отличие от многих коллег по паддоку, предпочитает не выносить жизнь своей семьи на публику и практически никогда не берет семью на Гран При. Впрочем, на этапе в Монако в 2017 году можно было увидеть его супругу и обеих дочек.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель в третий раз стал отцом
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