Феттель в третий раз стал отцом

У четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля родился третий ребенок. Как сообщает корреспондент Auto Bild, из-за этого гонщик Ferrari пропустит сегодняшнюю пресс-конференцию на Гран При Абу-Даби. По информации BBC, на этот раз у немца появился на свет сын.

32-летний Феттель женат на подруге детства Ханне Пратер. В 2014-м и 2015-м годах она родила ему двух дочерей: Эмили и Матильду.

Себ, в отличие от многих коллег по паддоку, предпочитает не выносить жизнь своей семьи на публику и практически никогда не берет семью на Гран При. Впрочем, на этапе в Монако в 2017 году можно было увидеть его супругу и обеих дочек.