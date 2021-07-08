Феттель (в шутку) выбрал лучший момент грабить голландцев

Себастьян Феттель необычным образом прокомментировал присутствие болельщиков на трибунах трассы в Шпильберге по ходу Гран При Австрии и их энтузиазм по отношению к Максу Ферстаппену и его победе.

По ходу гоночного уик-энда однообразные вопросы о том, как наличие зрителей влияет на атмосферу соревнований, регулярно задавались всем участникам Гран При. В большинстве случаев ответы гонщиков также были не слишком креативными – и четырехкратный чемпион мира стал приятным исключением.

«Все Нидерланды, небось, сейчас опустели, – заявил немец в интервью голландскому каналу Ziggo Sport. – И сейчас самое время куда-нибудь вломиться с целью грабежа. Дома ведь пустые стоят. Если хотите совершить грабеж, сейчас самое время».