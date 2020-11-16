Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались

Вчера Льюис Хэмилтон гарантировал себе седьмой чемпионский титул в Формуле 1, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера. Это породило новые споры и сравнения британца с величайшими пилотами прошлого.

Себастьян Феттель считает Хэмилтона лучшим гонщиком последних лет, но не готов сравнить его с ветеранами.

«Он величайший пилот нашей эры, – сказал Феттель. – Сравнивать всегда трудно... Как можно сравнить Фанхио и Стирлинга Мосса с нашим поколением? Никак.

Может, мы в их машинах были бы бесполезно, потому что просто обделались бы. А может, они бы оказались бесполезны в наших машинах, которые намного быстрее тех, что были у них. Кто знает?

Но это не важно. В каждую эпоху есть свой главный пилот или пилоты. И Льюис явно величайший в нашу эпоху».