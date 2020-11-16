Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
24 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались

Поделились
Комментарии
Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
Автор:
, редактор

Себастьян отказался сравнивать Хэмилтона с ветеранами

Вчера Льюис Хэмилтон гарантировал себе седьмой чемпионский титул в Формуле 1, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера. Это породило новые споры и сравнения британца с величайшими пилотами прошлого.

Себастьян Феттель считает Хэмилтона лучшим гонщиком последних лет, но не готов сравнить его с ветеранами.

«Он величайший пилот нашей эры, – сказал Феттель. – Сравнивать всегда трудно... Как можно сравнить Фанхио и Стирлинга Мосса с нашим поколением? Никак.

Может, мы в их машинах были бы бесполезно, потому что просто обделались бы. А может, они бы оказались бесполезны в наших машинах, которые намного быстрее тех, что были у них. Кто знает? 

Но это не важно. В каждую эпоху есть свой главный пилот или пилоты. И Льюис явно величайший в нашу эпоху».

Читайте также:

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном

Предыдущая новость

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Самое важное:

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса

Самое читаемое

1
Формула 1

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

2
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

22ч
3
Формула 1

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

19ч
4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

22ч
5
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

22ч

Самое важное:

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
Формула 1

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном
Формула 1

Вольф рассказал, когда Mercedes продлит контракт с Хэмилтоном

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Формула 1

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса
Формула 1

Окон об аварии с напарником: Даниэль поехал в меня, а не в Льюиса

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции
Формула 1

Экономия без вознаграждения. Как Квят провел Гран При Турции

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.