Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
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Себастьян отказался сравнивать Хэмилтона с ветеранами
Вчера Льюис Хэмилтон гарантировал себе седьмой чемпионский титул в Формуле 1, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера. Это породило новые споры и сравнения британца с величайшими пилотами прошлого.
Себастьян Феттель считает Хэмилтона лучшим гонщиком последних лет, но не готов сравнить его с ветеранами.
«Он величайший пилот нашей эры, – сказал Феттель. – Сравнивать всегда трудно... Как можно сравнить Фанхио и Стирлинга Мосса с нашим поколением? Никак.
Может, мы в их машинах были бы бесполезно, потому что просто обделались бы. А может, они бы оказались бесполезны в наших машинах, которые намного быстрее тех, что были у них. Кто знает?
Но это не важно. В каждую эпоху есть свой главный пилот или пилоты. И Льюис явно величайший в нашу эпоху».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Хуан-Мануэль Фанхио , Стирлинг Мосс , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин
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Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
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