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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Феттель: В этом году гонка в Испании будет совсем другой

Четырехкратный чемпион Ф1 объяснил, почему после смены регламента зрителям стоит готовиться к переменам в Барселоне

Кемаль Шенгюл
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Феттель: В этом году гонка в Испании будет совсем другой
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К шестому этапу сезона большой пакет обновлений машины готовит не только Ferrari, но и Aston Martin. Команда крайне слабо начала сезон и смогла заработать в пяти первых Гран При только шесть очков.

Однако слухи говорят, что на «Каталунье» AMR22 получит столь значительные новинки, что впору говорить о полноценной В-версии шасси. В то же время, поговаривают, что планы конструкторов не удалось реализовать в срок, так что из запланированных деталей на машине появятся далеко не все.

Между тем, по мнению Себастьяна Феттеля, в этот раз Гран При Испании будет заметно отличаться от предыдущих гонок, которые частенько оказывались небогатыми на события.

«Именно здесь особенности машин 2022 года проявят себя, – приводит слова немца пресс-служба. Медленные повороты станут серьезным испытанием в плане физической нагрузки, а в более быстрых многое будет зависеть от смелости гонщика и его уверенности в работе машины с граунд-эффектом.

На этой трассе всегда было сложно обгонять. Но нынешние машины показали, что они гораздо эффективнее при борьбе колесо в колесо. Потому, я думаю, гонка будет совсем другой, если сравнивать с прежними». 

Сам Феттель побеждал в Барселоне всего раз, в 2011 году. Пять последних лет на вершину подиума «Каталуньи» поднимался только Льюис Хэмилтон.

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