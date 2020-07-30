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Феттель в беде и три Mercedes на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Великобритании

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Феттель в беде и три Mercedes на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Великобритании
Автор:
, редактор
30 июл. 2020 г., 04:00

В преддверии четвертого в 2020 году Гран При Формулы 1 Иван Матушкин делится нетривиальными ожиданиями от гонки

Racing Point возьмет подиум

Несмотря на пугающую соперников скорость за три первых этапа сезона болид Racing Point лишь раз приехал на финиш в первой пятерке. И как ни удивительно, сделал это Лэнс Стролл. На подиуме в этом году побывали уже четыре разные команды, но самой скандальной среди них нет. Сделаем ставку на то, что эта серия прервется в Сильверстоуне.

Вроде бы, все говорит против Racing Point: ее машины никогда не блистали на британской трассе, Чеко Перес за девять Гран При Великобритании не набрал и двух десятков очков, а Лэнс Стролл тут вообще не бывал в топ-10.

Однако новая концепция болида ощутимо улучшила скорость Racing Point именно в поворотах. И раз уж британская трасса в прошлом году отлично подошла Mercedes, то должна той же самой машине подойти и теперь. Учтем, что Red Bull в Англии особо сильна не бывает, и предположим, что на подиуме мы увидим сразу три болида Mercedes. Один из них должен быть розовым.

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Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ферстаппен вне топ-3

Сезон, в котором от Макса ждали прорыва, начался крайне тяжело. В любимом Шпильберге Ферстаппен раздобыл лишь одно третье место в двух гонках, а в Венгрии пришлось отыгрываться после провальной квалификации. Да еще и с аварией прямо перед стартом.

На этом фоне второе место выглядело феноменальным результатом. Но не стоит забывать, что этот успех Максу своим провальным стартом подарил Валттери Боттас. Да и пилоты Racing Point, прямо скажем, возможности машины не реализовали. 

С Сильверстоуном у Ферстаппена история довольно сложная: одно второе место, подаренное штрафом Росберга, и больше никаких успехов. Вряд ли на этот раз Макс ситуацию улучшит.

Конечно, есть шанс, что за время паузы Red Bull нашла причину своих аэродинамических проблем, но поправить что-то в условиях ограничений доработки болида непросто. А по текущей скорости и четвертое место в Британии будет смотреться для Ферстаппена успехом.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

У Феттеля будут неприятности

Остров невезения в океане есть. У Себастьяна Феттеля он расположен в Атлантическом океане недалеко от берегов Европы и называется Великобританией. На самом деле, Себ вполне недурно едет в Сильверстоуне, но по статистике этого не скажешь. Все потому, что с Феттелем здесь неизменно что-то происходит.

Авария с Култхардом на старте в 2008-м. Неудачная борьба с напарником Уэббером и столкновение с Хэмилтоном в 2010-м. Отказ коробки передач в 2013-м. Два штрафа за уик-энд в 2016-м. Прокол колеса в 2017-м. Столкновение с Ферстаппеном в 2019-м.

Если не считать этих гонок, то Себ лишь раз опустился ниже третьего места: в 2014-м, когда сперва провалил старт, а затем выиграл у Фернандо Алонсо одно из лучших сражений в современной истории Формулы 1. 

Так что если Себ обойдется без проблем, то и в этот раз наверняка будет хорош: как минимум снова опередит Шарля Леклера. Вот только избежать проблем на Альбионе Феттелю удается крайне редко.

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

McLaren в топ-5

На Гран При Венгрии McLaren впервые за сезон-2020 не прыгнула выше головы, но медленные трассы ей и в прошлом году не подходили. Другое дело – скоростной Сильверстоун, под который болид из Уокинга должен быть заточен. 

Повторить в Британии результаты Австрии будет сложновато, но все же шанс запрыгнуть в топ-5 у пилотов McLaren есть. Во-первых, ждать успеха сразу обоих пилотов Racing Point сложновато: пока мы такого не видели. Во-вторых, Алекс Элбон показывает все больше уязвимости.

У McLaren же есть Карлос Сайнс, который неизменно хорошо едет в Британии, если не сходит с трассы. Сходов пока больше, чем финишей, но уже в эти выходные ситуацию можно уравнять. Ну и не забудем про Ландо Норриса, который дважды блеснул в этом сезоне. Кому-то из них по силам принести команде не менее 10 очков.

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Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

AlphaTauri в очках

Переменчивая английская погода всегда оставляет шансы на сюрпризы в Гран При. Прогноз на нынешние два этапа пока тоже нестабилен: дождь то обещают, то нет. Как минимум переменчивая облачность с возможностью осадков ожидается на ближайшую пару недель.

Такая ситуация – всегда шанс для команды Даниила Квята. В этом году AlphaTauri уже подтвердила прошлогодний тренд на использование альтернативных тактик. И хотя бы у одного пилота из двух такая тактика должна срабатывать.

К тому же, сами гонщики из Фаэнцы британские этапы любят: Даниил Квят тут почти всегда в очках, а Пьер Гасли на Red Bull был в Сильверстоуне не так плох, как в среднем по сезону.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Результаты выступлений пилотов Формулы 1 на Гран При Великобритании

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 0 6 1 17,6
Валттери Боттас (Mercedes) 7 0 0 2 10,9
Кими Райкконен (Alfa Romeo) 17 2 1 1 10,7
Себастьян Феттель (Ferrari) 12 2 2 1 10,2
Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 2 0 2 8
Шарль Леклер (Ferrari) 2 1 0 3 7,5
Даниэль Риккардо (Renault) 9 1 0 3 6,4
Пьер Гасли (Red Bull) 2 0 0 4 6
Эстебан Окон (Racing Point) 2 0 0 7 5
Даниил Квят (Toro Rosso) 5 0 0 6 2,6
Карлос Сайнс (McLaren) 5 3 0 6 2,4
Серхио Перес (Racing Point) 9 2 0 6 2,1
Кевин Магнуссен (Haas) 5 2 0 7 1,6
Ромен Грожан (Haas) 8 5 0 6 1
Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 11 0
Александр Элбон (Toro Rosso) 1 0 0 12 0
Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 12 0
Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 14 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 1 0 - -
Николя Латифи (Williams) 0        

Примечание: набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе без учета лучших кругов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды McLaren В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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