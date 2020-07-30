Феттель в беде и три Mercedes на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Великобритании
В преддверии четвертого в 2020 году Гран При Формулы 1 Иван Матушкин делится нетривиальными ожиданиями от гонки
Racing Point возьмет подиум
Несмотря на пугающую соперников скорость за три первых этапа сезона болид Racing Point лишь раз приехал на финиш в первой пятерке. И как ни удивительно, сделал это Лэнс Стролл. На подиуме в этом году побывали уже четыре разные команды, но самой скандальной среди них нет. Сделаем ставку на то, что эта серия прервется в Сильверстоуне.
Вроде бы, все говорит против Racing Point: ее машины никогда не блистали на британской трассе, Чеко Перес за девять Гран При Великобритании не набрал и двух десятков очков, а Лэнс Стролл тут вообще не бывал в топ-10.
Однако новая концепция болида ощутимо улучшила скорость Racing Point именно в поворотах. И раз уж британская трасса в прошлом году отлично подошла Mercedes, то должна той же самой машине подойти и теперь. Учтем, что Red Bull в Англии особо сильна не бывает, и предположим, что на подиуме мы увидим сразу три болида Mercedes. Один из них должен быть розовым.
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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ферстаппен вне топ-3
Сезон, в котором от Макса ждали прорыва, начался крайне тяжело. В любимом Шпильберге Ферстаппен раздобыл лишь одно третье место в двух гонках, а в Венгрии пришлось отыгрываться после провальной квалификации. Да еще и с аварией прямо перед стартом.
На этом фоне второе место выглядело феноменальным результатом. Но не стоит забывать, что этот успех Максу своим провальным стартом подарил Валттери Боттас. Да и пилоты Racing Point, прямо скажем, возможности машины не реализовали.
С Сильверстоуном у Ферстаппена история довольно сложная: одно второе место, подаренное штрафом Росберга, и больше никаких успехов. Вряд ли на этот раз Макс ситуацию улучшит.
Конечно, есть шанс, что за время паузы Red Bull нашла причину своих аэродинамических проблем, но поправить что-то в условиях ограничений доработки болида непросто. А по текущей скорости и четвертое место в Британии будет смотреться для Ферстаппена успехом.
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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
У Феттеля будут неприятности
Остров невезения в океане есть. У Себастьяна Феттеля он расположен в Атлантическом океане недалеко от берегов Европы и называется Великобританией. На самом деле, Себ вполне недурно едет в Сильверстоуне, но по статистике этого не скажешь. Все потому, что с Феттелем здесь неизменно что-то происходит.
Авария с Култхардом на старте в 2008-м. Неудачная борьба с напарником Уэббером и столкновение с Хэмилтоном в 2010-м. Отказ коробки передач в 2013-м. Два штрафа за уик-энд в 2016-м. Прокол колеса в 2017-м. Столкновение с Ферстаппеном в 2019-м.
Если не считать этих гонок, то Себ лишь раз опустился ниже третьего места: в 2014-м, когда сперва провалил старт, а затем выиграл у Фернандо Алонсо одно из лучших сражений в современной истории Формулы 1.
Так что если Себ обойдется без проблем, то и в этот раз наверняка будет хорош: как минимум снова опередит Шарля Леклера. Вот только избежать проблем на Альбионе Феттелю удается крайне редко.
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Фото: Энди Хоун / Motorsport Images
McLaren в топ-5
На Гран При Венгрии McLaren впервые за сезон-2020 не прыгнула выше головы, но медленные трассы ей и в прошлом году не подходили. Другое дело – скоростной Сильверстоун, под который болид из Уокинга должен быть заточен.
Повторить в Британии результаты Австрии будет сложновато, но все же шанс запрыгнуть в топ-5 у пилотов McLaren есть. Во-первых, ждать успеха сразу обоих пилотов Racing Point сложновато: пока мы такого не видели. Во-вторых, Алекс Элбон показывает все больше уязвимости.
У McLaren же есть Карлос Сайнс, который неизменно хорошо едет в Британии, если не сходит с трассы. Сходов пока больше, чем финишей, но уже в эти выходные ситуацию можно уравнять. Ну и не забудем про Ландо Норриса, который дважды блеснул в этом сезоне. Кому-то из них по силам принести команде не менее 10 очков.
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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
AlphaTauri в очках
Переменчивая английская погода всегда оставляет шансы на сюрпризы в Гран При. Прогноз на нынешние два этапа пока тоже нестабилен: дождь то обещают, то нет. Как минимум переменчивая облачность с возможностью осадков ожидается на ближайшую пару недель.
Такая ситуация – всегда шанс для команды Даниила Квята. В этом году AlphaTauri уже подтвердила прошлогодний тренд на использование альтернативных тактик. И хотя бы у одного пилота из двух такая тактика должна срабатывать.
К тому же, сами гонщики из Фаэнцы британские этапы любят: Даниил Квят тут почти всегда в очках, а Пьер Гасли на Red Bull был в Сильверстоуне не так плох, как в среднем по сезону.
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Фото: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Результаты выступлений пилотов Формулы 1 на Гран При Великобритании
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|13
|0
|6
|1
|17,6
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|0
|0
|2
|10,9
|Кими Райкконен (Alfa Romeo)
|17
|2
|1
|1
|10,7
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|12
|2
|2
|1
|10,2
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|2
|0
|2
|8
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|1
|0
|3
|7,5
|Даниэль Риккардо (Renault)
|9
|1
|0
|3
|6,4
|Пьер Гасли (Red Bull)
|2
|0
|0
|4
|6
|Эстебан Окон (Racing Point)
|2
|0
|0
|7
|5
|Даниил Квят (Toro Rosso)
|5
|0
|0
|6
|2,6
|Карлос Сайнс (McLaren)
|5
|3
|0
|6
|2,4
|Серхио Перес (Racing Point)
|9
|2
|0
|6
|2,1
|Кевин Магнуссен (Haas)
|5
|2
|0
|7
|1,6
|Ромен Грожан (Haas)
|8
|5
|0
|6
|1
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|11
|0
|Александр Элбон (Toro Rosso)
|1
|0
|0
|12
|0
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3
|0
|0
|12
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|14
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|1
|0
|-
|-
|Николя Латифи (Williams)
|0
Примечание: набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе без учета лучших кругов
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Mercedes В Магазин , Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин