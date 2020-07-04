Герои

Валттери Боттас

В прошлом году после подвигов в Австралии Валттери хвалился новой бородой и волшебной кашей. Неизвестно, какие злаки и растительность на теле помогли ему теперь, но финн опять мощно начинает сезон.

Боттас показал лучшее время и во втором, и в третьем сегментах. Причем в Q3 Валттери проехал просто феноменальный круг. Вице-чемпион побил рекорд «Ред Булл Ринга» и вынудил Льюиса Хэмилтона идти ва-банк. Сам Боттас вторую попытку испортил, вылетев с трассы. Но Льюис все равно не смог до него дотянуться – 0,012 секунды в пользу Валттери.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Ландо Норрис

После пятничных тренировок эксперты чуть не списали McLaren в утиль. Четвертой по силе командой называли Racing Point, лидером середняков – Renault, а Уокингу оставляли право побороться с AlphaTauri. Но в субботу все вышло не так.

По состоянию на сейчас McLaren выглядит третьей силой пелотона, причем в плотной борьбе с Red Bull. И это во многом благодаря феноменальному выступлению Норриса в квалификации. Ландо не просто выиграл борьбу у Элбона, Переса и собственного партнера Сайнса. Он оторвался от этой группы на четверть секунды, а вот до третьего места Ферстаппена ему не хватило всего полутора десятых.

На этом фоне восьмое место Карлоса Сайнса выглядит бледно. Может, в Маранелло ошиблись с выбором?

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

Австралиец не то чтобы зажег в квалификации, но показал пример того, как сделать максимум из минимума. В субботу Renault вовсе не казалась обязательным участником Q3, но Дэн сумел туда прорваться. Это удалось во многом благодаря проблемам Ferrari, но пользоваться чужими ошибками – и есть признак мастера.

Пока вернувшийся в чемпионат Эстебан Окон напряженно боролся с Haas, Риккардо выпихнул из третьего сегмента Ferrari Феттеля. Да, в Q3 австралийцу не повезло: вылет Валттери Боттас не дал ему улучшить время. Но в его положении и десятое место – достижение.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Неудачники

Себастьян Феттель

Судя по всему, на первых Гран При сезона Ferrari будет бороться не с Mercedes и Red Bull, а с McLaren и Racing Point. По крайней мере, на одном круге скорости у Скудерии нет. Но даже в таких условиях Феттель выступил хуже, чем мог бы.

Так сложилось, что во втором сегменте Себастьян боролся за выход в Q3 с собственным партнером Шарлем Леклером. Понятно, что за такой расклад стыдно должно быть Ferrari, но и сам Феттель проигрывать партнеру – тем более сейчас – явно не собирался.

В Q2 Леклера и Феттеля разделили полторы десятых, но на стартовой решетке разница будет больше. Мы видели, что времена пилотов Ferrari во втором сегменте были вызваны их ошибками. В Q3 Шарль смог прибавить и в итоге будет стартовать седьмым. Себ же остался в четырех позициях позади напарника. В условиях наметившейся войны с командой такое поражение – тревожный симптом. Тем более, что Феттель не прошел в Q3 на исправной машине впервые с 2015 года.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Кими Райкконен

Еще один бывший чемпион мира с катастрофическим результатом. Как и на Феттеля, на Кими повлияла общая ужасная форма машины. Как и Себастьян, Райкконен проиграл более молодому напарнику. Но если поражения немца от взошедшей звезды Шарля Леклера нас уже не удивляют, преимущество Антонио Джовинацци над Райкконеном по-прежнему кажется чем-то из ряда вон.

Тем не менее, сегодня итальянец смог привезти именитому напарнику 0,049 секунды, чего хватило, чтобы выиграть единственный бой, который в квалификации вели пилоты Alfa Romeo. Конечно, и Антонио, и Кими еще опередили Николя Латифи, но дебютант Williams вел борьбу только с самим собой, проиграв конкурентам более полусекунды.

Кажется, на результате Райкконена сказалось то, что он не успел на последний круг в Q1. Но при его опыте такие ошибки вообще не должны допускаться.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Завсегдатай нашей рубрики возвращается. Нет, сегодня Лэнс провел просто блестящую квалификацию. Ну, для самого себя.

Большую часть сессии канадец рвал жилы и опережал Серхио Переса, претендуя на статус лучшего из остальных. После первой попытки в Q3 Лэнс и был четвертым (топ-3 в этом году вместо трех команд превратилось в тройку пилотов), вот только Стролл заранее израсходовал все шины и полноценной второй попытки в третьем сегменте у него просто не было.

В итоге Лэнс хоть и оказался на мощном для себя девятом месте, но проиграл сражение всем, кому только мог. Утешает лишь то, что от пятого места его отделили 0,161 секунды.