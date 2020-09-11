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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Феттель украсил свой новый шлем чертежами

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Феттель украсил свой новый шлем чертежами
Автор:
, Главный редактор

Немец выбрал для чествования Ferrari две машины – причем ни одна из этих машин не выигрывала гонок чемпионате мира

Себастьян Феттель вышел на старт первой тренировки Гран При Тосканы в шлеме нового дизайна. Как нетрудно догадаться, этот дизайн посвящен богатой истории Ferrari, которая в эти выходные проводит свой тысячный Гран При в рамках чемпионатов мира Ф1.

С одной стороны на головном уборе изображен болид SF1000, который Ferrari использует в этом сезоне – и который стал причиной заметного спада результатов команды. На противоположной стороне шлема можно увидеть Ferrari 125 – первый автомобиль Скудерии, созданный по техтребованиям Ф1. Эта машина участвовала в гонках с 1948 по 1952 год и одержала дюжину побед в престижных гонках – хотя этап чемпионата мира не выигрывала ни разу.

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Гоночный автомобиль 70-летней давности представлен в виде чертежей на пожелтевшей бумаге – благодаря чему художникам занимавшейся оформлением шлема компании Jens Munser Design удалось добиться цветового контраста.

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По случаю юбилейной гонки дизайн своего шлема доработал и Шарль Леклер. Также использовав для этого гоночные болиды прошлого – но в больше чем напарник количестве.

Слайдер
Список

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы
1/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы
2/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы
3/4

Фотограф: Шарль Леклер

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы

Шлем Шарля Леклера для Гран При Тосканы
4/4

Фотограф: Шарль Леклер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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