Феттель украсил свой новый шлем чертежами

Себастьян Феттель вышел на старт первой тренировки Гран При Тосканы в шлеме нового дизайна. Как нетрудно догадаться, этот дизайн посвящен богатой истории Ferrari, которая в эти выходные проводит свой тысячный Гран При в рамках чемпионатов мира Ф1.

С одной стороны на головном уборе изображен болид SF1000, который Ferrari использует в этом сезоне – и который стал причиной заметного спада результатов команды. На противоположной стороне шлема можно увидеть Ferrari 125 – первый автомобиль Скудерии, созданный по техтребованиям Ф1. Эта машина участвовала в гонках с 1948 по 1952 год и одержала дюжину побед в престижных гонках – хотя этап чемпионата мира не выигрывала ни разу.

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Гоночный автомобиль 70-летней давности представлен в виде чертежей на пожелтевшей бумаге – благодаря чему художникам занимавшейся оформлением шлема компании Jens Munser Design удалось добиться цветового контраста.

По случаю юбилейной гонки дизайн своего шлема доработал и Шарль Леклер. Также использовав для этого гоночные болиды прошлого – но в больше чем напарник количестве.