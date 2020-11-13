Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

Чтобы медленные круговые пилоты не мешали борьбе лидеров на рестарте, в Формуле 1 уже несколько лет действует процедура, позволяющая таким гонщикам после формирования плотной группы позади автомобиля безопасности возвращаться в хвост пелотона, отыгрывая круг.

Этот порядок никогда не вызывал вопросов – пока испытать его на себе не пришлось Себастьяну Феттелю. В Имоле сопредседатель GPDA по обыкновению вел борьбу во второй части пелотона, и в какой-то момент Льюис Хэмилтон опередил немца на круг.

Авария Джорджа Расселла потребовала выезда машины безопасности, и Себ стал одним из тех, кому судьи скомандовали опередить соперников и отыграть круг. В этот момент Феттелю пришлось в темпе, близком к гоночному, проехать мимо судей, продолжавших работу по очистке асфальта.

Четырехкратный чемпион мира отметил, что такая ситуация потенциально весьма опасна, а Формуле 1 давно пора добавлять пилотам круг путем настройки программ хронометража, а не за счет езды по трассе.

«Думаю, здесь стоит заняться поиском решения, – сказал Феттель в четверг в Стамбуле. – Причина того, что нам приходится физически возвращаться в круг с лидерами, лишь в одном: нет возможности просто настроить программу так, чтобы она сама все сбрасывала.

Мы вынуждены проезжать этот лишний круг, что звучит несолидно, но так уж обстоят дела.

Полагаю, стоит приложить определенные усилия, чтобы продвинуться вперед в вопросе «софта» и не заставлять отстающих проезжать лишний круг по трассе. Можно просто ставить им другое количество кругов и перемещать машину на нужное место в пелотоне. На мой взгляд, это стало бы решением».

Представитель FIA по просьбе Motorsport.com прокомментировал ситуацию. По его словам, нынешняя система хронометража не имеет возможности изменить пилоту количество кругов – она считает только то, что гонщик реально проехал. Представитель федерации добавил, что прежде никто не обращался к ним с подобной просьбой.

Кроме того, отметил собеседник Motorsport.com, физическое возвращение в лидирующий круг более справедливо с точки зрения потраченного топлива и ресурса шин.