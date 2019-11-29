Феттель удивился аварии в Абу-Даби, но не своей скорости
Пилот Ferrari пожаловался на перегрев шин в быстрых поворотах, но выразил надежду, что вопрос удастся решить с помощью настроек.
Себастьян Феттель показал четвертое время по итогам пятничных тренировок Формулы 1 в Абу-Даби, уступив пилотам Mercedes и своему напарнику Шарлю Леклеру. При этом немец еще и попал в аварию в первой сессии в 19-м повороте. После обеда в том же месте колесами о барьер ударился и Леклер.
«Да, это был сюрприз! – цитирует Феттеля официальный сайт Формулы 1. – Не думал, что меня развернет. Я знал, конечно, что на выходе из поворота мне придется ловить заднюю часть машины в скольжении, но это просто не сработало. Не повезло, что поделаешь. К счастью, я отделался повреждением колесного диска».
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После аварии Феттелю заменили не только поврежденное колесо, но и коробку передач. Себ избежал штрафа, так как ему поставили уже использовавшийся прежде элемент. Пилот Ferrari также рассказал о сложностях Скудерии на трассе в Абу-Даби.
«Мы столкнулись с теми же проблемами, что и в последней гонке, – сказал Феттель в эфире Sky F1. – Здесь скоростных поворотах мы медленнее соперников. Особенно на третьем секторе. Шины там перегреваются, и машиной становится очень сложно управлять. Стоит выйти за грань, как все сильно усложняется, так что приходится сдерживать себя.
Конечно, мы еще поработаем с настройками, надеемся, что в гонке нам удастся побороться за что-то серьезное. Точнее смогу сказать только завтра».
За всю историю проведения гонок на «Яс-Марине» Ferrari ни разу не удалось одержать на ней победу.
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|Гран При Абу-Даби
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|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Феттель удивился аварии в Абу-Даби, но не своей скорости
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