В Гран При Штирии Себастьян Феттель стартовал десятым, а его напарник Шарль Леклер – 14-м. На старте Леклер прорвался вперед и оказался непосредственно позади Себастьяна. В третьем повороте он попытался обойти напарника по внутренней стороне, но подскочил на поребрике и оказался отброшен во второй болид Ferrari.

Обе машины самостоятельно добрались до пит-лейна, но были вынуждены сойти. «Я не ожидал от него такого маневра, – заявил после столкновения Феттель. – Там было еще две машины на входе в третий поворот. И я не ожидал, что еще и Шарль попробует втиснуться.

Конечно, следует избегать таких вещей, но мне не кажется, что я мог что-то сделать. Я старался быть осторожен потому, что это узкая шпилька, так что я просто хотел выйти из поворота на следующую прямую. Но тут я понял, что моя машина повреждена.

Жаль, конечно, что мы не сумели даже испытать обновления наших болидов на сухой трассе. В пятницу на тренировке машина казалась многообещающей. Узнать ее реальную скорость так и не получилось».