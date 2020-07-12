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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом

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Феттель: Удар Леклера был сюрпризом
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 13:44

Немец не нашел возможности увернуться от напарника

В Гран При Штирии Себастьян Феттель стартовал десятым, а его напарник Шарль Леклер – 14-м. На старте Леклер прорвался вперед и оказался непосредственно позади Себастьяна. В третьем повороте он попытался обойти напарника по внутренней стороне, но подскочил на поребрике и оказался отброшен во второй болид Ferrari.

Обе машины самостоятельно добрались до пит-лейна, но были вынуждены сойти. «Я не ожидал от него такого маневра, – заявил после столкновения Феттель. – Там было еще две машины на входе в третий поворот. И я не ожидал, что еще и Шарль попробует втиснуться.

Конечно, следует избегать таких вещей, но мне не кажется, что я мог что-то сделать. Я старался быть осторожен потому, что это узкая шпилька, так что я просто хотел выйти из поворота на следующую прямую. Но тут я понял, что моя машина повреждена.

Жаль, конечно, что мы не сумели даже испытать обновления наших болидов на сухой трассе. В пятницу на тренировке машина казалась многообещающей. Узнать ее реальную скорость так и не получилось».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Сергей Иванов

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