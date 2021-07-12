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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Феттель: У меня не было варианта вернуться в Red Bull

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Себастьян заверил, что рад за успехи Переса в своей бывшей команде

Феттель: У меня не было варианта вернуться в Red Bull

Себастьян Феттель узнал, что покинет Ferrari в конце 2020 года, еще до начала чемпионата. Осенью стало известно, что немец займет место Серхио Переса в Aston Martin, тогда еще называвшейся Racing Point.

Какое-то время казалось, что Перес из-за этого вылетит из Формулы 1, но в итоге мексиканца наняла бывшая команда Феттеля – Red Bull. Перес получил гораздо более боеспособную машину, чем Феттель, но Себастьян не думает, что сам мог вернуться в команду, с которой четыре раза становился чемпионом мира.

«Я не жалею, да и не думаю, что такой вариант был, – сказал Феттель в эфире Servus TV. – Я решил сменить направление и начать новый этап с Aston Martin. Я очень этим доволен. И, честно, я всем сердцем рад, что Чеко получил кокпит, которого заслуживает».

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