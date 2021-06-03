Феттель: У меня еще есть шансы на победы

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель не выигрывал гонок с сентября 2019 года. Немец уверен, что в его карьере еще будет возможность сразиться за победу. Однако пока пилот Aston Martin предпочитает получать удовольствие от текущей работы и радуется пятому месту на Гран При Монако.

«От пятого места я точно получил больше удовольствия, чем получил бы от шестого, – сказал Феттель. – Но я всегда нацелен на победу. Даже если шансы невелики, я думаю, они есть. С таким подходом я начал карьеру и сохранил его.

Понятно, что сейчас мы не фавориты, у нас не самая быстрая машина. Но можно получать удовольствие и от других вещей: работы с командой, попыток прибавить. Мы хватаемся за все, за что можем, и я получаю от этого удовольствие. А хороший результат помогает поблагодарить парней за поддержку».