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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Феттель: У меня еще есть шансы на победы

Автор:
, редактор

Себастьян не отказывается от амбициозных целей, несмотря на форму Aston Martin

Феттель: У меня еще есть шансы на победы

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель не выигрывал гонок с сентября 2019 года. Немец уверен, что в его карьере еще будет возможность сразиться за победу. Однако пока пилот Aston Martin предпочитает получать удовольствие от текущей работы и радуется пятому месту на Гран При Монако.

«От пятого места я точно получил больше удовольствия, чем получил бы от шестого, – сказал Феттель. – Но я всегда нацелен на победу. Даже если шансы невелики, я думаю, они есть. С таким подходом я начал карьеру и сохранил его. 

Понятно, что сейчас мы не фавориты, у нас не самая быстрая машина. Но можно получать удовольствие и от других вещей: работы с командой, попыток прибавить. Мы хватаемся за все, за что можем, и я получаю от этого удовольствие. А хороший результат помогает поблагодарить парней за поддержку». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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