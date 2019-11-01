Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель: Стратегия в Мексике была верной, Хэмилтон рисковал

Поделились
Комментарии
Феттель: Стратегия в Мексике была верной, Хэмилтон рисковал
Автор:
, редактор
1 нояб. 2019 г., 08:39

Четырехкратный чемпион мира не увидел ошибки в решении команды в Мехико, хотя и упустил из-за него победу.

Себастьян Феттель вел с Льюисом Хэмилтоном борьбу за победу на Гран При Мексики. Немец лидировал в гонке до своего пит-стопа, а после смены шин смог догнать пилота Mercedes, но не обогнать его. Победу Хэмилтону принесла более ранняя остановка и длинный второй отрезок на жестких шинах. Феттель же напротив долго ехал на Soft. Однако немец не счел это решение тактической ошибкой. 

«Конечно, мы все проанализировали, и я убежден, что наша стратегия была верной, – сказал Феттель. – По оценкам, сделанным перед гонкой, Льюис не мог доехать до финиша [без второго пит-стопа], учитывая то, когда он остановился. Думаю, оказавшись в лидерах, они решили попытаться. Так он получал шанс выиграть гонку. Они рискнули, но думаю, сами не ожидали, что так продержатся.

Когда он заехал в боксы, для нас очевидным решением было создать как можно больший запас, чтобы нагнать его в конце, что мы и сделали. Но запаса не хватило, шины держались слишком хорошо, чтобы я мог его обогнать».

Феттель считает, что уступил Хэмилтону не только из-за разной тактики, но и из-за разницы в чистом гоночном темпе.

«Я не считаю произошедшее стратегической ошибкой, – заверил немец. – По темпу все было ясно. В квалификации мы оказались в хорошем положении. На поуле какое-то время был Макс, но мы боролись за первый ряд. В гонке же мы откатились назад. Не смогли подтвердить свой темп, показанный на одном круге со свежими шинами, на длинной дистанции. С этой слабостью мы сталкиваемся весь год, в гоночном темпе мы все еще немного отстаем».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Браун: За нарушение потолка бюджета можно лишиться титула

Предыдущая новость

Браун: За нарушение потолка бюджета можно лишиться титула

Следующая новость

Формула 1 в 2021 году: пять главных изменений

Формула 1 в 2021 году: пять главных изменений
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.