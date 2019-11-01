Феттель: Стратегия в Мексике была верной, Хэмилтон рисковал

Себастьян Феттель вел с Льюисом Хэмилтоном борьбу за победу на Гран При Мексики. Немец лидировал в гонке до своего пит-стопа, а после смены шин смог догнать пилота Mercedes, но не обогнать его. Победу Хэмилтону принесла более ранняя остановка и длинный второй отрезок на жестких шинах. Феттель же напротив долго ехал на Soft. Однако немец не счел это решение тактической ошибкой.

«Конечно, мы все проанализировали, и я убежден, что наша стратегия была верной, – сказал Феттель. – По оценкам, сделанным перед гонкой, Льюис не мог доехать до финиша [без второго пит-стопа], учитывая то, когда он остановился. Думаю, оказавшись в лидерах, они решили попытаться. Так он получал шанс выиграть гонку. Они рискнули, но думаю, сами не ожидали, что так продержатся.

Когда он заехал в боксы, для нас очевидным решением было создать как можно больший запас, чтобы нагнать его в конце, что мы и сделали. Но запаса не хватило, шины держались слишком хорошо, чтобы я мог его обогнать».

Феттель считает, что уступил Хэмилтону не только из-за разной тактики, но и из-за разницы в чистом гоночном темпе.

«Я не считаю произошедшее стратегической ошибкой, – заверил немец. – По темпу все было ясно. В квалификации мы оказались в хорошем положении. На поуле какое-то время был Макс, но мы боролись за первый ряд. В гонке же мы откатились назад. Не смогли подтвердить свой темп, показанный на одном круге со свежими шинами, на длинной дистанции. С этой слабостью мы сталкиваемся весь год, в гоночном темпе мы все еще немного отстаем».

Дополнительная информация: Адам Купер