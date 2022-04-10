Феттель: Станет лучше, так как хуже – некуда

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Себастьян Феттель пропустил два первых этапа Формулы 1 из-за болезни, а третий закончился для него большим разочарованием. На первой тренировке Феттель сломался, вторую из-за этой поломки пропустил, в третьей сам разбил машину.

В квалификации механики успели починить болид лишь за две минуты до завершения первой сессии, и Феттель за это время показал лишь 18-й результат. А в гонке он сам врезался в отбойник, допустив занос на почти ровном участке трассы.

«Я старался выжать максимум из машины и, видимо, перестарался, – сказал расстроенный Феттель. – Как только меня занесло, я уже ничего не мог поделать.

К сожалению, я очень мало времени провел за рулем из-за поломки в пятницу, из-за аварии в субботу. Из-за необходимости ремонта болида. Все это только усложняло задачу.

Но я уверен, что в следующих гонках дела пойдут лучше. Хотя бы потому, что пойти еще хуже они уже не могут».

Дополнительная информация: Люк Смит