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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Феттель: Станет лучше, так как хуже – некуда

Гонщик Aston Martin объяснил свою аварию желанием получить от болида невозможное

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Феттель: Станет лучше, так как хуже – некуда
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Себастьян Феттель пропустил два первых этапа Формулы 1 из-за болезни, а третий закончился для него большим разочарованием. На первой тренировке Феттель сломался, вторую из-за этой поломки пропустил, в третьей сам разбил машину.

В квалификации механики успели починить болид лишь за две минуты до завершения первой сессии, и Феттель за это время показал лишь 18-й результат. А в гонке он сам врезался в отбойник, допустив занос на почти ровном участке трассы.

«Я старался выжать максимум из машины и, видимо, перестарался, – сказал расстроенный Феттель. – Как только меня занесло, я уже ничего не мог поделать.

К сожалению, я очень мало времени провел за рулем из-за поломки в пятницу, из-за аварии в субботу. Из-за необходимости ремонта болида. Все это только усложняло задачу.

Но я уверен, что в следующих гонках дела пойдут лучше. Хотя бы потому, что пойти еще хуже они уже не могут».

Дополнительная информация: Люк Смит

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