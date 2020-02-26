Феттель сравнил Ferrari-2020 с прошлогодней. Новая быстрее в поворотах

Себастьян Феттель объяснил разницу между новым автомобилем команды Ferrari и версией 2019 года. «Я бы отметил, как изменилось поведение машины в 3-м и 9-м повороте трассы в Барселоне – то есть в скоростных поворотах. В них я чувствовал себя особенно уверенно. Правда, шея и тело в целом тоже чувствовали, насколько лучше стала машина и насколько быстро мы едем», – заявил четырехкратный чемпион мира.

«Мы чувствуем заметные изменения в поведении машины именно в поворотах. О скорости на прямых в ходе тестов сложно судить. Да и наша работа здесь сконцентрирована главным образом на работе в поворотах – на улучшении чувства машины, на работе с разными настройками, – добавил Феттель. – В конце концов успех будет зависеть от мелких деталей, от способности собрать все воедино – а это нелегко. Но мы определенно будем стараться».

«Если сравнивать с 2015 годом, когда я пришел в Ferrari, то команда сделала гигантский скачок, – продолжил гонщик. – И думаю, мы доказали, что способны построить быстрейшую машину в чемпионате. Не так давно, в сезоне-2017, мы начинали с наиболее инновационным автомобилем в пелотоне. Это говорит о том качестве инженерной работы, на которое способна команда».

Команда Ferrari не завершила лидером ни один из тестовых дней Формулы 1 на трассе в Барселоне. По ходу испытательных заездов на лидирующих позициях находятся пилоты Mercedes AMG и Red Bull Racing.