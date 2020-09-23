Феттель: Сравнения с Шумахером на пользу не идут
Себастьян не видит параллели между собой в Aston Martin и Михаэлем в Mercedes
В следующем сезоне Себастьян Феттель перейдет в Aston Martin после шести лет в Ferrari. Когда немец переходил в Скудерию, его сравнивали с Михаэлем Шумахером – другим чемпионом мира из Германии, который приезжал в Маранелло чтобы вернуть команде титулы.
У Феттеля стать чемпионом с Ferrari не получилось, однако его новый переход опять сравнивают с Шумахером – на этот раз за пример берут возвращение Михаэля в Ф1 в составе Mercedes. Тогда у семикратного чемпиона мира не получилось добиться успеха с немецкой командой и он повторно завершил карьеру. Но сам Феттель с таким сравнением не согласен.
«Такие сравнения на пользу не идут, – сказал Феттель немецкому изданию Bild. – Нельзя сравнивать мою ситуацию с той, что тогда была у Шумахера. Во-первых, время было другое. Во-вторых, тут другая команда с иными требованиями.
Но самое важное, что Михаэль был в другом возрасте, когда пришел в Mercedes, и у него за плечами было три года перерыва. А я в середине карьеры и просто меняю команды».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин