Феттель спутал команду на пит-лейне, заехав к Red Bull: видео

Похоже, Себастьян Феттель не первый год думает о Red Bull. Мы нашли видео от 21 октября 2017 года. Тогда и речи не было о разногласиях немецкого пилота с Ferrari – но когда потребовалось заезжать в боксы, Себ как ни в чем не бывало приехал в Red Bull. Смотрите сами

Видео произошедшего опубликовано в инстаграме Формулы 1. Когда Феттель понял свою ошибку, то отвернул обратно на прямую пит-лейна, при этом чуть не сбив сотрудника Скудерии. Тренировку он закончил со вторым временем.

В Red Bull, за которую пилот выступал с 2009 по 2014 годы, завоевав четыре чемпионских титула, с иронией отнеслись к произошедшему, опубликовав твит с гифкой и подписью: «Проезжай дальше, Себ».