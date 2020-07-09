Феттель спутал команду на пит-лейне, заехав к Red Bull: видео
В третьей тренировке Гран При США 2017 года гонщик Ferrari ошибся на пит-лейне и повернул в сторону боксов своей бывшей команды
Похоже, Себастьян Феттель не первый год думает о Red Bull. Мы нашли видео от 21 октября 2017 года. Тогда и речи не было о разногласиях немецкого пилота с Ferrari – но когда потребовалось заезжать в боксы, Себ как ни в чем не бывало приехал в Red Bull. Смотрите сами
Видео произошедшего опубликовано в инстаграме Формулы 1. Когда Феттель понял свою ошибку, то отвернул обратно на прямую пит-лейна, при этом чуть не сбив сотрудника Скудерии. Тренировку он закончил со вторым временем.
В Red Bull, за которую пилот выступал с 2009 по 2014 годы, завоевав четыре чемпионских титула, с иронией отнеслись к произошедшему, опубликовав твит с гифкой и подписью: «Проезжай дальше, Себ».
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|Суббота, тренировка
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|Автор
|Денис Буденков