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Феттель спутал команду на пит-лейне, заехав к Red Bull: видео

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Феттель спутал команду на пит-лейне, заехав к Red Bull: видео
Автор:
9 июл. 2020 г., 13:54

В третьей тренировке Гран При США 2017 года гонщик Ferrari ошибся на пит-лейне и повернул в сторону боксов своей бывшей команды

Похоже, Себастьян Феттель не первый год думает о Red Bull. Мы нашли видео от 21 октября 2017 года. Тогда и речи не было о разногласиях немецкого пилота с Ferrari  но когда потребовалось заезжать в боксы, Себ как ни в чем не бывало приехал в Red Bull. Смотрите сами

Видео произошедшего опубликовано в инстаграме Формулы 1. Когда Феттель понял свою ошибку, то отвернул обратно на прямую пит-лейна, при этом чуть не сбив сотрудника Скудерии. Тренировку он закончил со вторым временем.

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В Red Bull, за которую пилот выступал с 2009 по 2014 годы, завоевав четыре чемпионских титула, с иронией отнеслись к произошедшему, опубликовав твит с гифкой и подписью: «Проезжай дальше, Себ».

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Суббота, тренировка
Местонахождение Остин
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Денис Буденков

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